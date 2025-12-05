Fox News: Ο Ντόντσιτς ζήτησε από τους Λέικερς να πάρουν τον Αντετοκούνμπο με trade
Γιάννης Αντετοκούνμπο Λος Άντζελες Λέικερς Λούκα Ντόνσιτς

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ φέρεται να θέλει να κάνει μια... βαλκανική υπερ-ομάδα στο Λος Άντζελες

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μια περίεργη κίνηση πριν λίγες μέρες, καθώς κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς από το Instagram του! Και όπως αναμενόταν αυτή η απόφαση σήκωσε... καπνό για το αν ο Έλληνας σταρ θα αποχωρήσει από το Μιλγουόκι.

Φαίνεται πως αρκετοί παίκτες... γλυκοκοιτάζουν προς την πλευρά του Greek Freak και θέλουν να συνεργαστούν μαζί του. Ένας είναι ο Λούκα Ντόντσιτς. Σύμφωνα με το Fox News ο Λούκα Ντόντσιτς ζήτησε από τους Λέικερς να προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον Γιάννη!

Πως θα σας φαινόταν μια τριάδα Γιάννη-ΛεΜπρόν-Ντόντσιτς στους Λέικερς. Σίγουρα εκπληκτική! Πάντως και οι λιμνάνθρωποι θα πρέπει να δώσουν σημαντικά ανταλλάγματα και ίσως θα θυσίαζαν μεταξύ άλλων τον φοβερό φέτος Ριβς. Γιατί ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς δεν... κουνιούνται.

Άλλη μια ομάδα που δείχνει να κοιτάζει έντονα τον Γιάννη για να τον βάλει δίπλα στον Γουεμπανιάμα, είναι οι Σαν Αντόνιο Σπερς σύμφωνα με δημοσιεύματα.
