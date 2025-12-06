Δείτε το φοβερό γκολ με ψαλιδάκι του Ελ Κααμπί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ, βίντεο
Δείτε το φοβερό γκολ με ψαλιδάκι του Ελ Κααμπί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ, βίντεο
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε ένα από τα πιο ωραία γκολ της καριέρας του
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είχε μεγάλα κέφια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ και οδήγησε τους Πειραιώτες στην 7η σερί νίκη τους στη Stoiximan Super League 1.
Ο Μαροκινός πέτυχε δύο γκολ στο 3-0 επί του ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη με το πρώτο του να είναι για ... όσκαρ.
Στο 33' ο Στρεφέτσα εκτέλεσε κόρνερ η μπάλα έφτασε στον Πιρόλα ο οποίος με τακουνάκι την έστειλε στον Ελ Κααμπί.
Ο Μαροκινός με φοβερό ανάποδο ψαλίδι έστειλε τη μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Λίλο!
