Δείτε το φοβερό γκολ με ψαλιδάκι του Ελ Κααμπί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ, βίντεο

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε ένα από τα πιο ωραία γκολ της καριέρας του

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είχε μεγάλα κέφια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ και οδήγησε τους Πειραιώτες στην 7η σερί νίκη τους στη Stoiximan Super League 1. 

Ο Μαροκινός πέτυχε δύο γκολ στο 3-0 επί του ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη με το πρώτο του να είναι για ... όσκαρ. 

Στο 33' ο Στρεφέτσα εκτέλεσε κόρνερ η μπάλα έφτασε στον Πιρόλα ο οποίος με τακουνάκι την έστειλε στον Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός με φοβερό ανάποδο ψαλίδι έστειλε τη μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Λίλο!

