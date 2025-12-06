Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Μεντιλίμπαρ: Ο Ελ Κααμπί είναι χαρούμενος και αφοσιωμένος στον Ολυμπιακό
Το σχόλιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ
Ο Ολυμπιακός πέτυχε την 7η σερί του νίκη στη Stoiximan Super League κόντρα στον ΟΦΗ και εξασφάλισε τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα.
Μετά το ματς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε στην Cosmote TV το παιχνίδι αλλά και την απόδοση του Ελ Κααμπί.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
«Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, δεν είναι μόνο ότι δημιουργήσαμε ευκαιρίες και τους πιέσαμε, αλλά παράλληλα δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να περάσει στο δικό μας γήπεδο. Είναι σημαντικό, το ζητάμε από την ομάδα. Δεν είναι μόνο εκείνοι που βάζουν τα γκολ, είναι όλοι εκείνοι που βοηθάνε την ομάδα να μην κινδυνεύσει».
Για τον Ελ Κααμπί και εάν σκέφτεται να τον κλειδώσει για να μην πάει στο Κόπα Άφρικα: «Δεν νομίζω πως χρειάζεται. Είναι πολύ χαρούμενος εδώ, είναι αφοσιωμένος εδώ. Ένας παίκτης που βάζει πολλά γκολ σε μια ομάδα και είναι χαρούμενος σε μια ομάδα θέλει να διακριθεί με αυτή. Δεν τον ενδιαφέρει μόνο να σκοράρει, αλλά σκέφτεται να βοηθήσει την ομάδα. Το έχουμε συζητήσει μαζί του, όταν είσαι ομαδικός τόσο περισσότερα γκολ μπορείς να βάλεις».
