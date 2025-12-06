Σε ρόλο τερματοφύλακα ο Ελ Κααμπί: «Έφαγε» γκολ από τα παιδιά του και αποθεώθηκε, βίντεο
Σε ρόλο τερματοφύλακα ο Ελ Κααμπί: «Έφαγε» γκολ από τα παιδιά του και αποθεώθηκε, βίντεο

Ο Ελ Κααμπί πέτυχε 2 γκολ κόντρα στον ΟΦΗ αλλά μετά το παιχνίδι τα... έφαγε από τα κορίτσια του

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι «φονιάς» όταν παίζει με τον Ολυμπιακό και «βομβαρδίζει» τις αντίπαλες άμυνες άσχετα εάν απέναντί του είναι η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα ή ο ΟΦΗ και ο Βόλος. 

Ο Μαροκινός στράικερ όμως πάνω απ' όλα είναι χαζομπαμπάς. 

Μετά το παιχνίδι με τον ΟΦΗ που πέτυχε 2 γκολ πήγε και κάθισε στο τέρμα στο Καραϊσκάκη για να παίξει με τις κόρες του. Ο Μαροκινός ντύθηκε... Τζολάκης αλλά τα έφαγε τα γκολ από τα παιδιά του. 

Ο κόσμος που είχε μείνει στις εξέδρες αποθέωσε εκείνον αλλά και τα παιδιά του. 


@olympiacosfc

Goals are El Kaabi’s family business 🥹❤️

♬ πρωτότυπος ήχος - Olympiacos FC
