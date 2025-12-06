Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Σε ρόλο τερματοφύλακα ο Ελ Κααμπί: «Έφαγε» γκολ από τα παιδιά του και αποθεώθηκε, βίντεο
Ο Ελ Κααμπί πέτυχε 2 γκολ κόντρα στον ΟΦΗ αλλά μετά το παιχνίδι τα... έφαγε από τα κορίτσια του
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι «φονιάς» όταν παίζει με τον Ολυμπιακό και «βομβαρδίζει» τις αντίπαλες άμυνες άσχετα εάν απέναντί του είναι η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα ή ο ΟΦΗ και ο Βόλος.
Ο Μαροκινός στράικερ όμως πάνω απ' όλα είναι χαζομπαμπάς.
Μετά το παιχνίδι με τον ΟΦΗ που πέτυχε 2 γκολ πήγε και κάθισε στο τέρμα στο Καραϊσκάκη για να παίξει με τις κόρες του. Ο Μαροκινός ντύθηκε... Τζολάκης αλλά τα έφαγε τα γκολ από τα παιδιά του.
Ο κόσμος που είχε μείνει στις εξέδρες αποθέωσε εκείνον αλλά και τα παιδιά του.
@olympiacosfc
Goals are El Kaabi’s family business 🥹❤️♬ πρωτότυπος ήχος - Olympiacos FC
