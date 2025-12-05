Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ: Υποβάλλεται σε καθαρισμό στο γόνατο ο Μιχαηλίδης
Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Γιάννης Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Μιχαηλίδης αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο και όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ θα υποβληθεί το Σάββατο σε καθαρισμό και θα παραμείνει νοκ άουτ για το επόμενο διάστημα.
Από την άλλη μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ
Η προετοιμασία για τη μάχη με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας συνεχίζεται, με την τακτική να βρίσκεται στο προσκήνιο.
Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν το απόγευμα της Παρασκευής (05.12) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δουλειά στην τακτική και οικογενειακό διπλό στο μισό γήπεδο.
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβγαλε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έμεινε εκτός προπόνησης και θα υποβληθεί το Σάββατο (06.12) σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο. Η ομάδα την παραμονή του αγώνα με τον Άρη θα προπονηθεί στις 16:45.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr