Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ: Υποβάλλεται σε καθαρισμό στο γόνατο ο Μιχαηλίδης
ΠΑΟΚ Γιάννης Μιχαηλίδης Άρης Γιάννης Κωνσταντέλιας Super League 1

Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ: Υποβάλλεται σε καθαρισμό στο γόνατο ο Μιχαηλίδης

Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Γιάννης Κωνσταντέλιας

Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ: Υποβάλλεται σε καθαρισμό στο γόνατο ο Μιχαηλίδης
Ξαφνικό πρόβλημα στον ΠΑΟΚ εν όψει του αγώνα της Κυριακής με τον Άρη στην Τούμπα. 

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο και όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ θα υποβληθεί το Σάββατο σε καθαρισμό και θα παραμείνει νοκ άουτ για το επόμενο διάστημα. 

Από την άλλη μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.  

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ 

Η προετοιμασία για τη μάχη με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας συνεχίζεται, με την τακτική να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν το απόγευμα της Παρασκευής (05.12) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δουλειά στην τακτική και οικογενειακό διπλό στο μισό γήπεδο.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβγαλε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έμεινε εκτός προπόνησης και θα υποβληθεί το Σάββατο (06.12) σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο. Η ομάδα την παραμονή του αγώνα με τον Άρη θα προπονηθεί στις 16:45.

