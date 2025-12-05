Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Τέλος μετά από 1297 ματς στο απίθανο σερί των 10+ πόντων του Λεμπρόν Τζέιμς, το θυσίασε για τη νίκη των Λέικερς
Οι Λέικερς έφυγαν με το διπλό με 123-120 από το Τορόντο χάρη στο τρίποντο του Χατσιμούρα μετά από πάσα του Λεμπρόν Τζέιμς
Με το διπλό έφυγαν από το Τορόντο (123-120) οι Λέικερς χάρη στο τρίποντο του Χατσιμούρα με τη λήξη.
To winning shot έγινε μετά από ασίστ του Λεμπρόν Τζέιμς που, όμως, με τον ίδιο τρόπο είδε το ρεκόρ του με τους συνεχόμενους αγώνες με 10+ πόντους να σταματά.
Ο ΛεΜπρόν έμεινε κάτω από τους 10 πόντους για πρώτη φορά μετά από 1297 παιχνίδια και έτσι το απίθανο του ρεκόρ... πήγε περίπατο. Τελείωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ.
Δείτε το βίντεο με την ασίστ του Λεμπρόν:
Πηγή: gazzetta.gr
LEBRON SACRIFICED HIS 10-PT STREAK FOR THE GAME WINNER 🤯😱— Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2025
O.M.G. pic.twitter.com/g3qpmCVjW9
