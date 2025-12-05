Τέλος μετά από 1297 ματς στο απίθανο σερί των 10+ πόντων του Λεμπρόν Τζέιμς, το θυσίασε για τη νίκη των Λέικερς
Τέλος μετά από 1297 ματς στο απίθανο σερί των 10+ πόντων του Λεμπρόν Τζέιμς, το θυσίασε για τη νίκη των Λέικερς

Οι Λέικερς έφυγαν με το διπλό με 123-120 από το Τορόντο χάρη στο τρίποντο του Χατσιμούρα μετά από πάσα του Λεμπρόν Τζέιμς

Τέλος μετά από 1297 ματς στο απίθανο σερί των 10+ πόντων του Λεμπρόν Τζέιμς, το θυσίασε για τη νίκη των Λέικερς
Με το διπλό έφυγαν από το Τορόντο (123-120) οι Λέικερς χάρη στο τρίποντο του Χατσιμούρα με τη λήξη.

To winning shot έγινε μετά από ασίστ του Λεμπρόν  Τζέιμς που, όμως, με τον ίδιο τρόπο είδε το ρεκόρ του με τους συνεχόμενους αγώνες με 10+ πόντους να σταματά.

Ο ΛεΜπρόν έμεινε κάτω από τους 10 πόντους για πρώτη φορά μετά από 1297 παιχνίδια και έτσι το απίθανο του ρεκόρ... πήγε περίπατο. Τελείωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Δείτε το βίντεο με την ασίστ του Λεμπρόν:


Πηγή: gazzetta.gr

