Αναντολού Εφές-Ρεάλ 75-81: Απόδραση από την Πόλη για τη «βασίλισσα», βίντεο

Η Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε την 3η σερί της νίκη στην Euroleague κερδίζοντας μέσα στην Πόλη την Αναντολού Εφές με 75-81