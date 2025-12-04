Η Λίβερπουλ δεν ξέχασε τα γενέθλια του Ντιόγκο Ζότα
Οι «κόκκινοι» με ανάρτηση τους στα social media έστειλαν το δικό τους μήνυμα στην οικογένεια του αδικοχαμένου Πορτογάλου επιθετικού
Σήμερα θα γιόρταζε τα 29 του χρόνια... Στις αρχές του περασμένου Ιουλίου ο Ντιόγκο Ζότα ξεκίνησε οδικώς από το Πόρτο για να επιστρέψει στο Λίβερπουλ, αλλά λίγο μετά την είσοδο του στην Ισπανία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε εκτός δρόμου με τον Πορτογάλο επιθετικό να αφήνει την τελευταία του πνοή όπως και ο αδερφός του Αντρέ Σίλβα που τον συνόδευε.
Η είδηση είχε προκαλέσει σοκ και βύθισε στο πένθος την παγκόσμια οικογένεια του ποδοσφαίρου με τη Λίβερπουλ να ανακοινώνει την απόσυρση της φανέλας με το Νο20, να καταβάλλει όλο το συμβόλαιο στην οικογένεια του και να δείχνει με κάθε της ενέργεια ότι δεν ξεχνά τον δικό της Ντιόγκο.
Κάτι που έκανε και σήμερα, ημέρα των γενεθλίων του μ' ένα συγκινητικό ποστάρισμα στα social media.
«Σήμερα, όπως κάθε μέρα, θυμόμαστε τον Ντιόγκο Ζότα στα 29α γενέθλιά του.
Όλη μας η αγάπη, οι σκέψεις και οι προσευχές συνεχίζουν να είναι με τη σύζυγό του, Ρούτε, τα παιδιά του, τους γονείς του και όλη την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και με εκείνους του αδελφού του, Αντρέ.
Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο αριθμός μας το 20».
Today, as every day, we remember Diogo Jota on what would have been his 29th birthday.— Liverpool FC (@LFC) December 4, 2025
All of our love, thoughts and prayers continue to be with his wife Rute, his children, parents and all of his family and friends, as well as those of his brother, Andre.
Forever in our… pic.twitter.com/FdMXbNADgp
