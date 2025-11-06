«Μετά τον θάνατο του πατέρα μου, ορκίστηκα να μην ξαναπάω σε νεκροταφείο» - Ο Ρονάλντο εξηγεί γιατί δεν ήταν παρών στην κηδεία του Ζότα
Ο Πορτογάλος σταρ έδωσε συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν και αποκάλυψε τους λόγους που δεν διέκοψε τις διακοπές του, για να πάει στην κηδεία του αδικοχαμένου συμπαίκτη του στην Εθνική Πορτογαλίας
Την απόφασή του να μην παραστεί στην κηδεία του Ντιόγκο Ζότα υπερασπίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον Πιρς Μόργκαν.
O σούπερ σταρ της Αλ Νασρ επικαλέστηκε τον όρκο του να μην ξαναπάει σε νεκροταφείο μετά τον θάνατο του πατέρα του και την επιθυμία του να αποφύγει να μετατρέψει τη δύσκολη περίσταση σε «τσίρκο».
Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος Ζότα και ο 26χρονος αδελφός του Αντρέ Σίλβα βρήκαν τραγικό θάνατο στις 3 Ιουλίου σε τροχαίο επιβαίνοντας στην Λαμποργκίνι τους σε ισπανικό αυτοκινητόδρομο, βυθίζοντας στο πένθος την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.
Ο Ρονάλντο, ο οποίος είχε κερδίσει το Nations League με τον Ζότα λίγες εβδομάδες νωρίτερα, απουσίαζε από την κηδεία και επικρίθηκε έντονα στην πατρίδα του, μετά την κυκλοφορία φωτογραφιών του που τον έδειχναν να κάνει διακοπές σε γιοτ στη Μαγιόρκα.
Ο 40χρονος αστέρας αποκάλυψε γιατί αποφάσισε τότε να μη διακόψει τις διακοπές του και να επιστρέψει στην Πορτογαλία για να αποτίσει φόρο τιμής.
Στην ίδια συνέντευξή επιβεβαίωσε ότι δεν ήθελε να μετατραπεί η τελετή σε «τσίρκο» λόγω της παρουσίας του, ενώ δήλωσε ότι δεν είχε πάει ποτέ σε νεκροταφείο μετά την απώλεια του πατέρα του, Ζοσέ Ντινίς Αβέιρο, πριν από περίπου 20 χρόνια.
«Δύο πράγματα, οι άνθρωποι με επικρίνουν πολύ», είπε αρχικά ο Ρονάλντο και πρόσθεσε: «Όπως είπα, δεν με νοιάζει αυτό, γιατί όταν νιώθεις ότι η συνείδησή σου είναι καλή, ελεύθερη, δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το τι λέει ο κόσμος. Αλλά ένα από τα πράγματα που δεν κάνω, είναι μετά τον θάνατο του πατέρα μου, ότι δεν έχω ξαναπάει σε νεκροταφείο. Και δεύτερον, ξέρετε τη φήμη μου, όπου κι' αν πάω είναι "τσίρκο". Δεν πηγαίνω, επειδή αν πάω, η προσοχή στρέφεται σε μένα και δεν θέλω αυτό το είδος προσοχής», εξήγησε.
«Οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να με επικρίνουν, ένιωσα καλά με την απόφασή μου. Δεν χρειάζεται να είμαι στην πρώτη γραμμή για να με δει ο κόσμος, εγώ σχεδιάζω τα πράγματα, σκέφτομαι την οικογένειά του. Δεν χρειάζεται να είμαι στις κάμερες για να δει ο κόσμος τι κάνω. Το κάνω πίσω από τα παρασκήνια, φίλε μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο «CR7».
Ο Ρονάλντο πρόσθεσε ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει με την οικογένειά τους και να τους εκφράσει τη στήριξή του.
Η απουσία του Ρονάλντο είχε προκαλέσει έντονη κριτική, με την αδερφή του Κάτια να χρησιμοποιεί το Instagram για να υπερασπιστεί τον αδερφό της εκείνη την εποχή.
Συγκεκριμένα, έγραψε: «Όταν πέθανε ο πατέρας μου, εκτός από τον πόνο της απώλειας, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μια πλημμύρα από κάμερες και περίεργους θεατές στο νεκροταφείο και παντού όπου πηγαίναμε... Σε καμία στιγμή δεν μπορέσαμε (τα παιδιά) να φύγουμε από το παρεκκλήσι. Ήταν δυνατό μόνο κατά τη στιγμή της ταφής, τέτοια ήταν η αναταραχή.
Δεν θα ξέρεις ποτέ τι σημαίνει μέχρι να το περάσεις. Αν κάποιος μου στείλει ένα μήνυμα επικρίνοντας οτιδήποτε κάνει ο αδερφός μου, θα το μπλοκάρω (θα το αγνοήσω εντελώς), δηλαδή θα το κάνει μόνο μία φορά.
Γίνεται κουραστικό. Ο φανατισμός. Η κριτική για το τίποτα, επαναλαμβάνω τίποτα... Άρρωστη κοινωνία... Όλοι έχουμε οικογένειες».
Ο θρύλος της Πορτογαλίας ανέφερε ότι η εθνική ομάδα εξακολουθεί να αισθάνεται την παρουσία του Ζότα στις διεθνείς κατασκηνώσεις, ενώ απέτισε φόρο τιμής στον χαρακτήρα του εκλιπόντος συμπαίκτη του.
«Δεν πίστευα όταν μου έστειλαν μηνύματα. Κλαίω πολύ», είπε ο Ρονάλντο και πρόσθεσε: «Ήταν μια πολύ, πολύ δύσκολη στιγμή για όλους - για τη χώρα, για τις οικογένειες, για τους φίλους, για τους συμπαίκτες, συντριπτική. Πολύ, πολύ, πολύ θλιβερά νέα».
Δείτε απόσπασμα της συνέντευξης
«Κλαίω πολύ»Ο Ρονάλντο ανέφερε ότι βρισκόταν στο γυμναστήριο το πρωί της ημέρας του θανάτου του Ζότα και «έκλαψε πολύ» αφού άκουσε τα σοκαριστικά νέα.
Ο θρύλος της Πορτογαλίας ανέφερε ότι η εθνική ομάδα εξακολουθεί να αισθάνεται την παρουσία του Ζότα στις διεθνείς κατασκηνώσεις, ενώ απέτισε φόρο τιμής στον χαρακτήρα του εκλιπόντος συμπαίκτη του.
«Δεν πίστευα όταν μου έστειλαν μηνύματα. Κλαίω πολύ», είπε ο Ρονάλντο και πρόσθεσε: «Ήταν μια πολύ, πολύ δύσκολη στιγμή για όλους - για τη χώρα, για τις οικογένειες, για τους φίλους, για τους συμπαίκτες, συντριπτική. Πολύ, πολύ, πολύ θλιβερά νέα».
Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο με το καλάσνικοφ
Ζάππειο: Συνάντηση επτά κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν
Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες
