«Μετά τον θάνατο του πατέρα μου, ορκίστηκα να μην ξαναπάω σε νεκροταφείο» - Ο Ρονάλντο εξηγεί γιατί δεν ήταν παρών στην κηδεία του Ζότα

«Κλαίω πολύ»

Γίνεται κουραστικό. Ο φανατισμός. Η κριτική για το τίποτα, επαναλαμβάνω τίποτα... Άρρωστη κοινωνία... Όλοι έχουμε οικογένειες».Ο Ρονάλντο ανέφερε ότι βρισκόταν στο γυμναστήριο το πρωί της ημέρας του θανάτου του Ζότα και «έκλαψε πολύ» αφού άκουσε τα σοκαριστικά νέα.Ο θρύλος της Πορτογαλίας ανέφερε ότι η εθνική ομάδα εξακολουθεί να αισθάνεται την παρουσία του Ζότα στις διεθνείς κατασκηνώσεις, ενώ απέτισε φόρο τιμής στον χαρακτήρα του εκλιπόντος συμπαίκτη του.«Δεν πίστευα όταν μου έστειλαν μηνύματα. Κλαίω πολύ», είπε ο Ρονάλντο και πρόσθεσε: «Ήταν μια πολύ, πολύ δύσκολη στιγμή για όλους - για τη χώρα, για τις οικογένειες, για τους φίλους, για τους συμπαίκτες, συντριπτική. Πολύ, πολύ, πολύ θλιβερά νέα».