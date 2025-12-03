Κύπελλο Ιταλίας: Πρόκριση... θρίλερ η Νάπολι μετά από 20 πέναλτι! Δείτε βίντεο
Κύπελλο Ιταλίας: Πρόκριση... θρίλερ η Νάπολι μετά από 20 πέναλτι! Δείτε βίντεο

Οι «παρτενοπέι» λύγισαν την Κάλιαρι στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και έκλεισαν ραντεβού στους «8» με τον νικητή του Φιορεντίνα – Κόμο

Κύπελλο Ιταλίας: Πρόκριση... θρίλερ η Νάπολι μετά από 20 πέναλτι! Δείτε βίντεο
Πρόκριση... θρίλερ στους «8» του Coppa Italia πέτυχε η πρωταθλήτρια της περασμένης σεζόν, Νάπολι, η οποία επικράτησε στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» με 9-8 της Κάλιαρι στη διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας». Ο κανονικός αγώνας δεν ανέδειξε νικητή, με τους «νησιώτες» να ισοφαρίσουν με τον Εσπόσιτο στο 67' το γκολ του Λούκα στο 28'.

Οι δύο ομάδες «έλυσαν τις διαφορές τους» στα πέναλτι, όπου εκτελέστηκαν συνολικά 20, με την ομάδα του Αντόνιο Κόντε να ευστοχεί στα 9, ενώ οι Σαρδηνοί στα 8! Αντίπαλος των «παρτενοπέι» στους προημιτελικούς θα είναι ο νικητής του ζευγαριού, Φιορεντίνα-Κόμο, που θα συναντηθούν στις 27 Ιανουαρίου.

NAPOLI-CAGLIARI 10-9 AP | HIGHLIGHTS| Napoli Win at Sudden Death | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26


Νωρίτερα, με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ η Αταλάντα έκανε «πάρτι» στο Μπέργκαμο και με το εμφατικό 4-0 επί της Τζένοα προκρίθηκε πανηγυρικά στους προημιτελικούς του Coppa Italia, όπου θα έχει σαφώς πολύ πιο δύσκολη αποστολή απέναντι στη Γιουβέντους στο Τορίνο.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις στην προημιτελική φάση του Coppa Italia:

Γιουβέντους-Ουντινέζε 2-0

Αταλάντα-Τζένοα 4-0

Νάπολι-Κάλιαρι 9-8 πέν. (κ.αγ 1-1)

Ίντερ-Βενέτσια 3/12

Μπολόνια-Πάρμα 4/12

Λάτσιο-Μίλαν 4/12

Ρόμα-Τορίνο 13/1

Φιορεντίνα-Κόμο 27/1

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Γιουβέντους - Αταλάντα

Μπολόνια ή Πάρμα - Λάτσιο ή Μίλαν

Ίντερ ή Βενέτσια - Ρόμα ή Τορίνο

Φιορεντίνα ή Κόμο - Νάπολι

