Παναθηναϊκός: Χωρίς Πάλμερ Μπράουν, Τσιριβέγια και Τετέ με Κηφισιά
Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ να γεμίζει την αποστολή με τέσσερις «μικρούς» ενόψει της αναμέτρησης Κυπέλλου με την Κηφισιά στη Λεωφόρο
Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το απόγευμα της Τρίτης (2/12) την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (3/12, 19:30) στο «Απόστολος Νικολαΐδης».
Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να δώσει «ανάσες» στους Ματέους Τετέ, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Πέδρο Τσιριβέγια, οι οποίοι είχαν σερί αγώνες στα πόδια τους, ενώ πήρε ξανά στην αποστολή τον Τόνι Βιλένα (όπως είχε κάνει στο παιχνίδι στις Σέρρες), αλλά και τον Βισέντε Ταμπόρδα.
Από πλευράς «μικρών» μπήκαν στην αποστολή οι Λουκάς Σταμέλλος (τρίτος γκολκίπερ), Σωτήρης Τερζής, Γιάννης Μπόκος και Λεάντρο Μπρέγκου, ενώ θα απουσιάσει ο Αχμέντ Τουμπά που αποβλήθηκε στον αγώνα της περασμένης Κυριακής (30/11) με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και θα εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής.
Το πρόγραμμα της απογευματινής προπόνησης της Τρίτης (2/12) στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Φακούντο Πελίστρι, Αλμπάν Λαφόν, Ρενάτο Σάντσες και θεραπεία ο Γιώργος Κυριακόπουλος.
Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού. Σε αυτή βρίσκονται οι Σταμέλλος, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Τερζής, Βιλένα και Πάντοβιτς.
