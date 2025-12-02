Κολύμβηση: Στους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 25αρας οι Σίσκος, Ντουντουνάκη
Κολύμβηση Απόστολος Σίσκος Αννα Ντουντουνάκη

Κολύμβηση: Στους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 25αρας οι Σίσκος, Ντουντουνάκη

 Οι αγώνες φιλοξενούνται στο Λούμπλιν της Πολωνίας

Κολύμβηση: Στους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 25αρας οι Σίσκος, Ντουντουνάκη

Με δύο ελληνικές προκρίσεις σε ημιτελικούς, άνοιξε σήμερα (2/12) στο Λούμπλιν της Πολωνίας, η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης σε 25άρα πισίνα.

Ο Απόστολος Σίσκος πραγματοποίησε εξαιρετικό ξεκίνημα στα 200μ. ύπτιο, όπου με 1:51.25 κατέλαβε την όγδοη θέση των προκριματικών και πέρασε άνετα στους βραδινούς (21:10) ημιτελικούς. Η επίδοση του 20χρονου πρωταθλητή αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία Νέων Κ23, βελτιώνοντας το 1:51.80 που είχε κάνει ο ίδιος πέρυσι (15/12/2024) στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης.


Την παρουσία της στα ημιτελικά των 50μ. πεταλούδα εξασφάλισε η Αννα Ντουντουνάκη, η οποία κατετάγη 10η στον προκριματικό με 25.54 και το βράδυ (20:18) θα επιδιώξει έναν καλύτερο χρόνο, που θα της δώσει το εισιτήριο για τον αυριανό (3/12) τελικό.

Ο Δημήτρης Μάρκος κατετάγη 14ος στα 400μ. ελεύθερο με 3:41.31 και ο πρωτοεμφανιζόμενος σε μεγάλη διοργάνωση Βασίλης Κακουλάκης ήταν 46ος με 3:50.37. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, η Αρτεμις Βασιλάκη πήρε την 17η θέση με 4:07.44, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ και αγγίζοντας το «αραχνιασμένο» πανελλήνιο ρεκόρ της Ζωής Δημοσχάκη (4:07.39), που αντέχει 24 χρόνια. Τέλος, ο Ανδρέας Βαζαίος κατετάγη 24ος στα 50μ. πεταλούδα με 23.04 και αποκλείστηκε από τους ημιτελικούς.


