Μυθικό ποστάρισμα Τάισον με μουσική υπόκρουση «έλα στον παππού»
Ο Βραζιλιάνος άσος του ΠΑΟΚ μία ημέρα μετά την τεράστια νίκη της ομάδας του στη Λειβαδιά, φρόντισε και πάλι να τρελάνει όλους με το στόρι που ανέβασε στο Instagram
Σε περίπου 40 ημέρες (13 Ιανουαρίου) γίνεται 38 ετών, αλλά μέσα στο γήπεδο κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι οδεύει στα τελευταία μέτρα μιας σπουδαίας καριέρας.
Ο Τάισον Μπαρκέλος Φρέντα φροντίζει σχεδόν κάθε φορά που πατά το χορτάρι να αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, όπως έγινε και στον αγώνα της Λειβαδιάς.
Με το σκορ στο 2-2 και το ρολόι να σημαδεύει το 90ο λεπτό, ο Βραζιλιάνος έκανε μία τρομερή κούρσα σχεδόν έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ (όπου άντεξε και το κράτημα του αντιπάλου του και έμεινε όρθιος) και έδωσε την ασίστ στον Γιώργο Γιακουμάκη ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 3-2 για τον Δικέφαλο που τον κράτησε στη 2η θέση.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Βραζιλιάνος είχε κλειδώσει το τρίποντο κόντρα στην Κηφισιά με δύο γκολ στο φινάλε και τα πανηγύρισε μιμούμενος τον ηλικιωμένο που προχωρά με δυσκολία κρατώντας μπαστούνι. «Το έκανα γιατί είδα τις προηγούμενες ημέρες ένα άρθρο που έλεγε ότι είμαι μεγάλος σε ηλικία και δεν πρέπει να ανανεώσω το συμβόλαιο μου», εξήγησε ο ίδιος.
Σήμερα, ο Τάισον αποδεικνύοντας ότι είναι έξω καρδιά, αρχικά πόσταρε διάφορες φωτογραφίες από τη Λειβαδιά και αφιέρωσε τη νίκη στον κόσμο γράφοντας στη λεζάντα «Ευχαριστώ τον Θεό! Είμαστε μαζί σε αυτό. Ευχαριστώ για τη μεγάλη σας υποστήριξη».
Στη συνέχεια ανέβασε ένα επικό στόρι όπου όλα τα λεφτά ήταν η μουσική υπόκρουση καθώς επέλεξε το τραγούδι του Τάσου Μπουγά «Έλα στον παππού»!
