Stoiximan GBL: Τα νούμερα της τηλεθέασης που προκαλούν χαμόγελα ικανοποίησης
Η άνοδος του ανταγωνισμού στη GBL αποδεικνύεται και από το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά του κόσμου για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ
Εδώ και πολλά χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ (Greek Basketball League πλέον) έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη μάχη Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Ωστόσο, με το τοπίο σιγά, σιγά να αλλάζει και σχεδόν όλες τις ομάδες της κατηγορίας να αναπτύσσονται, δημιουργείται μια νέα εικόνα για το μπασκετικό προϊόν, πολύ πιο ελκυστική για το φίλαθλο κοινό, γεγονός που αποτυπώνεται και με τα νούμερα τηλεθέασης από τις μεταδόσεις της ΕΡΤ.
Συγκριτικά με την περσινή σεζόν, ο φετινός Νοέμβριος έκλεισε με μια μονάδα περισσότερη από μέσο όρο της συνολικής τηλεθέαση του 2024-2025 (στην οποία περιλαμβάνονταν φυσικά και οι τελικοί Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός), ενώ ειδικά οι δύο τελευταίες αγωνιστικές παρουσιάζουν αύξηση 14.5 στους τηλεθεατές σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Αυτό το τελευταίο στοιχείο δείχνει ότι όσο προχωράει το πρωτάθλημα, τόσο περισσότερο αυξάνεται και το ενδιαφέρον.
Εξίσου σημαντικά είναι και τα στοιχεία που προκύπτουν από τις μεταδόσεις των αγώνων τα μεσημέρια της Κυριακής, αλλά και από τις τηλεθεάσεις των αγώνων που μετέχουν ομάδες της Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικά τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα:
* Περισσότεροι από 140.000 τηλεθεατές παρακολουθούν κατά μέσο όρο κάθε ματς της Stoximan GBL
* Κατά μέσο όρο 105.000 θεατές παρακολουθούν τα μεσημεριανά παιχνίδια της Κυριακής
* Η τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό (18-54) στους άνδρες φτάνει στο 8% και ξεπερνά κατά πολύ τη συνολική τηλεθέαση που είναι στο 5%.
* Τα ματς της Stoiximan GBL συγκεντρώνουν συνολικά τη μεγαλύτερη τηλεθέαση σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλητικά προγράμματα στα "ελεύθερα" και μετρήσιμα κανάλια.
* Τα παιχνίδια της Κυριακής προσελκύουν κατά μέσο όρο 30.000 τηλεθεατές περισσότερους σε σχέση με εκείνα του Σαββάτου.
* Η τηλεθέαση στη Θεσσαλονίκη είναι υπερδιπλάσια όταν παίζει ομάδα της πόλης σε σύγκριση με αγώνες χωρίς ομάδα της πόλης (7,1 έναντι 2,9).
* Οι αριθμοί μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτεροι αν υπολογιστούν και οι θεάσεις μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα, τόσο για τα παιχνίδια της ΕΡΤ2 Σπορ όσο και για εκείνα που μεταδίδονται από τα κανάλια Ert Sports
Αν στα παραπάνω προσθέσουμε το ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες περιμένουμε να δούμε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ (που είναι πλέον στην εποχή Μυστακίδη), ενώ βιώνουμε σιγά, σιγά την άνοδο του Άρη (που από το καλοκαίρι έχει περάσει στην εποχή Σιάο) τότε σίγουρα στο φινάλε της σεζόν τα νούμερα θα είναι ακόμη καλύτερα και η GBL θα έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται περασμένα μεγαλεία...
