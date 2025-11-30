Λουτσέσκου: Πήραμε τεράστια νίκη, αλλά έχω ερωτήσεις για τον διαιτητή
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αποθέωσε τους παίκτες του για την ανατροπή στη Λειβαδιά, αλλά άφησε αιχμές για συγκεκριμένες αποφάσεις του διαιτητή Σιδηρόπουλου
Από τον εκνευρισμό του (που φάνηκε πεντακάθαρα στην τηλεοπτική μετάδοση) δε μίλησε στο flash interview μετά το τέλος του ματς, αλλά ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου.
Εκεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ αποθέωσε την ομάδα του και δεν έκρυψε με έμμεσο τρόπο τη δυσαρέσκεια του για τις υποδείξεις του διαιτητή Σιδηρόπουλου, εστιάζοντας στον μη καταλογισμό πέναλτι για χέρι σε σουτ του Τάισον και την αποβολή του Μεϊτέ.
«Ο Λεβαδειακός μία καλή ομάδα που είναι η έκπληξη της σεζόν. Είναι ένα έξτρα κίνητρο να παίζεις τέτοιου είδους παιχνίδια. Οπότε είναι μία μεγάλη νίκη λαμβάνοντας υπόψιν αυτά που είπαμε και αυτά που έγιναν στο παιχνίδι. Δεν θέλω να μπω στην διαδικασία να έρθω σε αντιπαράθεση για κάτι άλλο. Είναι μία νίκη που αξίζαμε και την αντίδραση που δείξαμε μετά τα γκολ του Λεβαδειακού. Για την προσπάθεια μέχρι το τελευταίο λεπτό» ανέφερε αρχικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ και συνέχισε…
«Είναι τεράστια νίκη για μία ομάδα που προχθές έπαιξε ένα πολύ δύσκολο ματς στην Ευρώπη μεγάλης έντασης. Αντιμετωπίσαμε μία τοπ ομάδα που είχε την ευχέρεια να αντιμετωπίσει το ματς όπως ήθελε. Θέλω να θέσω δύο ερωτήσεις, χωρίς να πω τίποτα επιθετικό όσον αφορά τις αποφάσεις του διαιτητή. Στην φάση με τον Τάισον, ο παίκτης του Λεβαδειακού κάνει επαφή με το χέρι, αν δεν είναι αυτό πέναλτι, δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι πέναλτι αυτό που έδωσε ο ίδιος διαιτητής σε ομάδα της Αθήνας.
Στη φάση που αφορά την αποβολή ας δεχτούμε ότι είναι αποβολή σε μία φάση που δεν πάει ο παίκτης μας με… ανοιχτό το πόδι αλλά μαζεμένο. Αν είναι αυτό κόκκινη πως δεν είναι κόκκινη η φάση του Σιώπη στο ματς με τον Παναθηναϊκό ή του Τζούρισιτς με τον Κεντζιόρα. Δεν κάνω κριτική αλλά ψάχνω απλά απαντήσεις σε αυτά» κατέληξε.
