Στο κυνήγι της Καλαμάτας ο Πανιώνιος, 3-0 εκτός έδρας τον Παναργειακό
Super League 2 Πανιώνιος Παναργειακός

Στο κυνήγι της Καλαμάτας ο Πανιώνιος, 3-0 εκτός έδρας τον Παναργειακό

Άνετο πέρασμα του Ιστορικού από το Άργος και στο -5 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα η οποία έχει και αγώνα περισσότερο

Στο κυνήγι της Καλαμάτας ο Πανιώνιος, 3-0 εκτός έδρας τον Παναργειακό

Την... καταδίωξη της Καλαμάτας συνεχίζει ο Πανιώνιος, ο οποίος πέρασε άνετα με 0-3 από την έδρα του ουραγού Παναργειακού, παραμένοντας πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο του Νοτίου Ομίλου Καλαμάτα, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.

Οι «κυανέρυθροι» πήραν πολύ νωρίς το προβάδισμα στο σκορ καθώς μόλις στο 2' ο Βενάρδος εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ μετά από απόκρουση του Καραγκιόζη και με σουτ έγραψε το 0-1.

Στο δεύτερο μέρος το σύνολο του Δερμιτζάκη καθάρισε το παιχνίδι σημειώνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του. Στο 65' με σουτ του Μόρσεϊ ήρθε το 0-2, ενώ στο 72' το αυτογκόλ του Νικολετόπουλου διαμόρφωσε το τελικό 0-3.

Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Σίντικ (78Τσιράκης), Αρμένης, Γιαλαμίδης, Νικολετόπουλος, Τσάνι, Κότζα (78Ναλιτζής), Κονέ (70Χατζηδημητρίου), Φοκάμ (57Ντιαλό), Καρυπίδης (70Πέτροβιτς).

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος (83Τσαντήλας), Ζούλιας, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς, Μπεχαράνο, Στούπης, Γιακόβλεφ (70Κολοβός), Μόρσεϊ (83Κρητικός), Παπαγεωργίου (70Φαν ντερ Βαρτ), Μωραΐτης (61Βοΐλης).

Αποτελέσματα 12ης αγωνιστικής

Παναργειακός - Πανιώνιος 0-3

Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea 2-0

Μαρκό - Αιγάλεω 3-0

Ηλιούπολη - Καλαμάτα 0-3

Χανιά - Ολυμπιακός Β 1-0

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 32

2. Πανιώνιος 27

3. Μαρκό 22

4. Athens Kallithea 17

-----------------------

5. Ελλάς Σύρου 16

6. Ολυμπιακός Β 14

7. Αιγάλεω 11

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4

*Πανιώνιος και Αιγάλεω έχουν από έναν αγώνα λιγότερο. Ο Ολυμπιακός Β έχει δύο ματς λιγότερα.

