Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Αδιανόητο σκηνικό στη Γαλλία: Παίκτης αρνήθηκε να κάνει ζέσταμα και κάθισε πάνω σε μια μπάλα όταν έμαθε ότι δεν είναι βασικός - Βίντεο
Αδιανόητο σκηνικό στη Γαλλία: Παίκτης αρνήθηκε να κάνει ζέσταμα και κάθισε πάνω σε μια μπάλα όταν έμαθε ότι δεν είναι βασικός - Βίντεο
Ο Κοφί Κουαό της Μετς, εκνευρισμένος που δεν ήταν βασικός στον αγώνα με τη Ρεν, αρνήθηκε να συμμετάσχει στην προθέρμανση, προτιμώντας να καθίσει πάνω σε μια μπάλα - Το απίστευτο σκηνικό έγινε viral, με τον προπονητή να δηλώνει ότι «κατανοεί την απογοήτευσή του».
Ένα πρωτοφανές σκηνικό εκτυλίχθηκε στα γαλλικά γήπεδα, όπου ο αμυντικός της Μετς, Κοφί Κουαό, προκάλεσε σάλο αρνούμενος να συμμετάσχει στην προθέρμανση της ομάδας του.
Ο Κουαό, ο οποίος ήταν βασικός σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια της σεζόν, έμεινε εκτός ενδεκάδας από τον προπονητή Στεφάν Λε Μινιάν για την αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής κόντρα στη Σταντ Ρενναίζ (ή Ρεν), την οποία η Μετς έχασε εντός έδρας με 0-1.
Για να δείξει τη δυσαρέσκειά του, ο 26χρονος αμυντικός από την Ακτή Ελεφαντοστού αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην προθέρμανση των αναπληρωματικών. Αντίθετα, επέλεξε να παραμείνει καθισμένος πάνω σε μία μπάλα, αγνοώντας τις οδηγίες του τεχνικού τιμ.
Τα μέλη του επιτελείου προσπάθησαν να τον μεταπείσουν, αλλά ο Κουαό φάνηκε σίγουρος για την κίνησή του. Είχε μάλιστα έναν έντονο διάλογο με ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη του προπονητικού τιμ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Ο Λε Μινιάν, ο οποίος επέλεξε τον Τσιταϊσβίλι ως δεξιό μπακ στη θέση του Κουαό, προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό μετά τον αγώνα:
«Δεν υπάρχει πρόβλημα, κατανοώ την απογοήτευσή του», δήλωσε ο Στεφάν Λε Μινιάν.
Η Μετς, η οποία είναι νεοφώτιστη, βρίσκεται σε δύσκολη θέση στη Ligue 1, με μόλις 11 βαθμούς μετά από 14 αγωνιστικές.
Ο προπονητής τελικά δεν χρησιμοποίησε τον Κουαό ούτε λεπτό στο ματς. Το ζήτημα αναμένεται να επιλυθεί εσωτερικά στον σύλλογο, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την απειθαρχία σε μία κρίσιμη στιγμή της σεζόν.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων: Κοινό μήνυμα των προκαθημένων του Χριστιανισμού για ενότητα και συμπόρευση
Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone - Το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, θα το κλείσουμε από την στεριά
Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση
Ο Κουαό, ο οποίος ήταν βασικός σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια της σεζόν, έμεινε εκτός ενδεκάδας από τον προπονητή Στεφάν Λε Μινιάν για την αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής κόντρα στη Σταντ Ρενναίζ (ή Ρεν), την οποία η Μετς έχασε εντός έδρας με 0-1.
Για να δείξει τη δυσαρέσκειά του, ο 26χρονος αμυντικός από την Ακτή Ελεφαντοστού αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην προθέρμανση των αναπληρωματικών. Αντίθετα, επέλεξε να παραμείνει καθισμένος πάνω σε μία μπάλα, αγνοώντας τις οδηγίες του τεχνικού τιμ.
Τα μέλη του επιτελείου προσπάθησαν να τον μεταπείσουν, αλλά ο Κουαό φάνηκε σίγουρος για την κίνησή του. Είχε μάλιστα έναν έντονο διάλογο με ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη του προπονητικού τιμ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Ο Λε Μινιάν, ο οποίος επέλεξε τον Τσιταϊσβίλι ως δεξιό μπακ στη θέση του Κουαό, προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό μετά τον αγώνα:
«Δεν υπάρχει πρόβλημα, κατανοώ την απογοήτευσή του», δήλωσε ο Στεφάν Λε Μινιάν.
Η Μετς, η οποία είναι νεοφώτιστη, βρίσκεται σε δύσκολη θέση στη Ligue 1, με μόλις 11 βαθμούς μετά από 14 αγωνιστικές.
Ο προπονητής τελικά δεν χρησιμοποίησε τον Κουαό ούτε λεπτό στο ματς. Το ζήτημα αναμένεται να επιλυθεί εσωτερικά στον σύλλογο, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την απειθαρχία σε μία κρίσιμη στιγμή της σεζόν.
Aïe 🥶— L1+ (@ligue1plus) November 28, 2025
L’attitude de Koffi Kouao à l’échauffement laisse penser à une certaine frustration d’être remplaçant ce soir face au Stade Rennais 🤔 pic.twitter.com/HxeFHfG71U
Ειδήσεις σήμερα:
Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων: Κοινό μήνυμα των προκαθημένων του Χριστιανισμού για ενότητα και συμπόρευση
Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone - Το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, θα το κλείσουμε από την στεριά
Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα