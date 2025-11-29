Αδιανόητο σκηνικό στη Γαλλία: Παίκτης αρνήθηκε να κάνει ζέσταμα και κάθισε πάνω σε μια μπάλα όταν έμαθε ότι δεν είναι βασικός - Βίντεο

Ο Κοφί Κουαό της Μετς, εκνευρισμένος που δεν ήταν βασικός στον αγώνα με τη Ρεν, αρνήθηκε να συμμετάσχει στην προθέρμανση, προτιμώντας να καθίσει πάνω σε μια μπάλα - Το απίστευτο σκηνικό έγινε viral, με τον προπονητή να δηλώνει ότι «κατανοεί την απογοήτευσή του».