Οι Νοβίτσα Βελίτσκοβιτς και Ζάρκο Πάσπαλι βασικοί υποψήφιοι για τη θέση του αθλητικού διευθυντή της Παρτίζαν

Μετά την αποχώρηση του Ζόραν Σάβιτς, η σερβική ομάδα ψάχνει αντικαταστάτη εν μέσω κρίσης

Εν αναμονή της οριστικής απόφασης σχετικά με το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είναι πλέον δεδομένο ότι ο Ζόραν Σάβιτς αποχωρεί και η Παρτίζαν θα χρειαστεί να αναζητήσει νέο αθλητικό διευθυντή. Σύμφωνα με πληροφορίες της «mozzartsport», οι Νοβίτσα Βελίτσκοβιτς και Ζάρκο Πάσπαλι είναι οι βασικοί υποψήφιοι για την ανάληψη της ευθύνης του αγωνιστικού τομέα των «ασπρόμαυρων».

Ως τρίτη επιλογή εμφανίζεται το όνομα του Μιλένκο Τέπιτς, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνος για τα τμήματα υποδομής και αναμένεται να παραμείνει στον σύλλογο, πιθανώς και ως αναπληρωτής αθλητικός διευθυντής.

Όποιος κι αν διαδεχθεί τον Σάβιτς, τον περιμένει δύσκολο έργο, καθώς η γενική άποψη είναι ότι η κρίση στον πάγκο της Παρτίζαν δεν οφείλεται μόνο στον διευθυντή -ακόμη λιγότερο στον προπονητή Ομπράντοβιτς- αλλά κυρίως στην επιλογή των παικτών. Γι’ αυτό και η διοίκηση του συλλόγου προσέφερε στον «Ζοτς» τη δυνατότητα πλήρους αναδόμησης της ομάδας, αρκεί να παραμείνει επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας.

Δεδομένου ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει μόνος του την κατάσταση, μένει να φανεί αν θα τον στηρίξουν σε αυτό είτε ο Βελίτσκοβιτς είτε ο Πάσπαλι, στενός φίλος του Ομπράντοβιτς από τα χρόνια της κοινής τους αγωνιστικής πορείας. Ο Πάσπαλι αγωνίστηκε αργότερα και στην εθνική Σερβίας, την περίοδο που ο Ομπράντοβιτς ήταν ομοσπονδιακός τεχνικός, ενώ ο Τέπιτς συνεργάστηκε μαζί του αργότερα στον Παναθηναϊκό.

Ο Πάσπαλι επέστρεψε πρόσφατα στην Παρτίζαν ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου.

