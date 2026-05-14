Συνελήφθη μεθυσμένος στο Αγρίνιο που προκάλεσε υλικές ζημιές σε κατάστημα εστίασης
Αρχικά τον έδιωξαν από το κατάστημα, αλλά λίγο αργότερα επέστρεψε και πέταγε καρέκλες και τραπέζια, ενώ έσπασε μία από τις τζαμαρίες του μαγαζιού
Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος προκάλεσε υλικές ζημιές σε κατάστημα εστίασης στον πεζόδρομο Καραϊσκάκη, στο κέντρο του Αγρινίου, προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης (14/5) η Αστυνομία.
Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, ο συλληφθείς βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης. Αρχικά τον έδιωξαν από το κατάστημα, αλλά λίγο αργότερα επέστρεψε και πέταγε καρέκλες και τραπέζια, ενώ έσπασε μία από τις τζαμαρίες του μαγαζιού.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας που τον συνέλαβαν. Ο συλληφθείς διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
