Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί οριστικά χωρίς κόσμο τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο
Το αίτημα που κατέθεσαν οι πράσινοι για αναστολή εκτέλεσης της ποινής μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών απορρίφθηκε και έτσι το τελευταίο επίσημο ματς των πράσινων στην ιστορική τους έδρα θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κόσμου
Στο κενό έπεσε η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να «μεταφέρει» την ποινή που του είχε επιβληθεί για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο ματς με την ΑΕΚ (ρίψη κροτίδων), στον πρώτο εντός έδρας αγώνα της σεζόν 2026-2027.
Οι πράσινοι είχαν καταθέσει αίτημα αναστολής της τιμωρίας από τη ΔΕΑΒ, το οποίο απορρίφθηκε και έτσι θα εκτίσει κανονικά την ποινή στο ματς της Κυριακής (17/5) κόντρα στον ΠΑΟΚ το οποίο ναι μεν είναι αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά έχει ξεχωριστή σημασία για όλον τον οργανισμό καθώς είναι (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) το τελευταίο επίσμο που θα δώσει η ομάδα στην ιστορική της έδρα.
Ούτως ή άλλως η πράσινη ΠΑΕ ήδη έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την απόδοση τιμών στο γήπεδο της Λεωφόρου με διεξαγωγή ενός φιλικού αγώνα, διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις και μια σειρά ενεργειών που θα κρατήσουν άσβεστη τη μνήμη του «Απόστολος Νικολαΐδης».
