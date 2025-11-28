Μίλτος Τεντόγλου: Από την Οστράβα τον Φεβρουάριο ξεκινά στον κλειστό στίβο
SPORTS
Μίλτος Τεντόγλου κλειστός στίβος

Μίλτος Τεντόγλου: Από την Οστράβα τον Φεβρουάριο ξεκινά στον κλειστό στίβο

Ο δις Ολυμπιονίκης θα ξεκινήσει από την Τσεχία και θα κορυφώσει τη σεζόν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πολωνίας, με πιθανή στάση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα

Μίλτος Τεντόγλου: Από την Οστράβα τον Φεβρουάριο ξεκινά στον κλειστό στίβο
Με τέσσερις σίγουρους και πιθανότατα πέντε δυνατούς αγώνες θα κυλήσει η περίοδος του κλειστού στίβου για τον δις Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου.

Το άλμα εις μήκος δεν περιλαμβάνεται το 2026 στο επίσημο πρόγραμμα του World Indoor Tour, επομένως περιορίζεται ο αριθμός των διαθέσιμων μίτινγκ Α’ κατηγορίας κατά τη χειμερινή περίοδο. Ωστόσο όλοι οι αγώνες που έχουν προσθέσει στα πλάνα τους ο Μίλτος Τεντόγλου με τον Γιώργο Πομάσκι, θα είναι υψηλού επιπέδου.

Η αρχή θα γίνει στις 3 Φεβρουαρίου στο, κατηγορίας Gold, Indoor Gala της Οστράβα στην Τσεχία, για να ακολουθήσει το επίσης «χρυσό» μίτινγκ του Βελιγραδίου στις 11 του ίδιου μήνα.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου) είναι ο επόμενος επιβεβαιωμένος αγώνας για τον κορυφαίο άλτη του μήκους και θα είναι ο τελευταίος πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην πόλη Τορούν της Πολωνίας (20-22 Μαρτίου).

Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό ο Τεντόγλου να λάβει μέρος και σε πέμπτο αγώνα και συγκεκριμένα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 21 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους τίτλους που δεν κοσμούν την πλούσια συλλογή του και με δεδομένη και την έλλειψη αγώνων, το δέλεαρ της απόκτησής του, δεν αφήνει ασυγκίνητο τον Έλληνα πρωταθλητή.

Η πόλη διεξαγωγής του Βαλκανικού Πρωταθλήματος δεν έχει ακόμα γίνει γνωστή από την Balkan Athletics, κάτι που αναμένεται να συμβεί τις προσεχείς εβδομάδες.


Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά

Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»

Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης