Μίλτος Τεντόγλου: Από την Οστράβα τον Φεβρουάριο ξεκινά στον κλειστό στίβο
Ο δις Ολυμπιονίκης θα ξεκινήσει από την Τσεχία και θα κορυφώσει τη σεζόν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πολωνίας, με πιθανή στάση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα
Με τέσσερις σίγουρους και πιθανότατα πέντε δυνατούς αγώνες θα κυλήσει η περίοδος του κλειστού στίβου για τον δις Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου.
Το άλμα εις μήκος δεν περιλαμβάνεται το 2026 στο επίσημο πρόγραμμα του World Indoor Tour, επομένως περιορίζεται ο αριθμός των διαθέσιμων μίτινγκ Α’ κατηγορίας κατά τη χειμερινή περίοδο. Ωστόσο όλοι οι αγώνες που έχουν προσθέσει στα πλάνα τους ο Μίλτος Τεντόγλου με τον Γιώργο Πομάσκι, θα είναι υψηλού επιπέδου.
Η αρχή θα γίνει στις 3 Φεβρουαρίου στο, κατηγορίας Gold, Indoor Gala της Οστράβα στην Τσεχία, για να ακολουθήσει το επίσης «χρυσό» μίτινγκ του Βελιγραδίου στις 11 του ίδιου μήνα.
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου) είναι ο επόμενος επιβεβαιωμένος αγώνας για τον κορυφαίο άλτη του μήκους και θα είναι ο τελευταίος πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην πόλη Τορούν της Πολωνίας (20-22 Μαρτίου).
Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό ο Τεντόγλου να λάβει μέρος και σε πέμπτο αγώνα και συγκεκριμένα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 21 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους τίτλους που δεν κοσμούν την πλούσια συλλογή του και με δεδομένη και την έλλειψη αγώνων, το δέλεαρ της απόκτησής του, δεν αφήνει ασυγκίνητο τον Έλληνα πρωταθλητή.
Η πόλη διεξαγωγής του Βαλκανικού Πρωταθλήματος δεν έχει ακόμα γίνει γνωστή από την Balkan Athletics, κάτι που αναμένεται να συμβεί τις προσεχείς εβδομάδες.
