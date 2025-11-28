Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Στα αποδυτήρια της Εθνικής Τουρκίας ο Ερντογάν, τα είπε με Αταμάν και Οσμάν
Στα αποδυτήρια της Εθνικής Τουρκίας ο Ερντογάν, τα είπε με Αταμάν και Οσμάν
Η Τουρκία μπήκε δυναμικά στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ, κερδίζοντας τη Βοσνία
Με ανεβασμένη ψυχολογία από την κατάκτηση του ιστορικού ασημένιου μεταλλίου στο Eurobasket, η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν έκανε ιδανική εκκίνηση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας εντός έδρας της Βοσνίας.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε τα αποδυτήρια για να συγχαρεί τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του.
Ο Τούρκος πρόεδρος είχε σύντομη συνομιλία με τους αθλητές, ενώ συζήτησε εκτενώς τόσο με τον προπονητή του Παναθηναϊκού όσο και με τον φόργουορντ της ομάδας, Τσέντι Όσμαν. Στην επίσκεψη παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Χέντο Τούρκογλου.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmanın ardından 12 Dev Adam'ı soyunma odasında ziyaret etti. https://t.co/5SV2Js0SKf pic.twitter.com/dy09qUR9md— TRT HABER (@trthaber) November 27, 2025
