Λίβερπουλ: Η Sun αναφέρει πως ίσως στραφεί στον Κλοπ για να σώσει τη σεζόν
Δημοσίευμα που βάζει «φωτιά» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο από τη Sun
Από το κακό στο χειρότερο οδεύει η φετινή σεζόν της Λίβερπουλ. Οι πρωταθλητές Αγγλίας αδυνατούν να μείνουν στη μάχη της διατήρησης των σκήπτρων της Premier League, με τις 6 ήττες στα τελευταία 7 παιχνίδια να τους έχουν στείλει στο -11 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.
Παράλληλα, η εμφατική «τεσσάρα» που δέχθηκε από την Αϊντχόφεν για την 5η αγωνιστική του Champions League, έφερε ακόμη περισσότερα σύννεφα πάνω από το «Άνφιλντ», με το μέλλον του Άρνε Σλοτ να είναι εν αμφιβόλω.
Πλέον, καλείται άμεση... αλλαγή νοοτροπίας και αγωνιστικής συμπεριφοράς, πριν ο σύλλογος μείνει από νωρίς εκτός διεκδίκησης όλων των τίτλων της σεζόν. Ο Ολλανδός δέχεται «σκληρή» κριτική για τις επιλογές και τη διαχείρισή του, με τη Sun να ρίχνει τη «βόμβα».
Όπως αναφέρεται, είναι αρκετά πιθανό οι άνθρωποι των «κόκκινων» να ζητήσουν την επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ, προκειμένου να σώσει ότι... σώζεται! Το κείμενο γράφει πως αν αυτό το ενδεχόμενο γίνει πράξη, τότε από τον Γερμανό θα ζητηθεί να αναλάβει μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς ο μακροπρόθεσμος στόχος των ιδιοκτητών ακούει στο όνομα Λουίς Ενρίκε.
Πηγή: gazzetta.gr
EXCLUSIVE: Liverpool could turn to Jurgen Klopp to save season if Arne Slot sacked with Luis Enrique Reds’ long-term manager target https://t.co/5oSlSOhjJx— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 28, 2025
Όπως αναφέρεται, είναι αρκετά πιθανό οι άνθρωποι των «κόκκινων» να ζητήσουν την επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ, προκειμένου να σώσει ότι... σώζεται! Το κείμενο γράφει πως αν αυτό το ενδεχόμενο γίνει πράξη, τότε από τον Γερμανό θα ζητηθεί να αναλάβει μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς ο μακροπρόθεσμος στόχος των ιδιοκτητών ακούει στο όνομα Λουίς Ενρίκε.
