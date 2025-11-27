Θρίαμβος με 3-1 της απόλυτης Άρσεναλ επί της Μπάγερν, διασυρμός της Λίβερπουλ από την Αϊντχόφεν με 1-4 - Δείτε τα 42 γκολ
Θρίαμβος με 3-1 της απόλυτης Άρσεναλ επί της Μπάγερν, διασυρμός της Λίβερπουλ από την Αϊντχόφεν με 1-4 - Δείτε τα 42 γκολ
Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 5-3 της Τότεναμ στο Παρίσι - Η Ατλέτικο λύγισε στο 90'+3 την Ίντερ - Σίφουνας η Αταλάντα νίκησε 3-0 στη Φρανκφούρτη και η Σπόρτινγκ επικράτησε με το ίδιο σκορ της Μπριζ - Στα άλλα ματς: Ολυμπιακός-Ρεάλ 3-4, Κοπεγχάγη-Καϊράτ 3-2, Πάφος-Μονακό 2-2
Τι ματσάρες είδαμε και πάλι στην επανεκκίνηση του Champions League!
Από που να ξεκινήσει κανείς; Από την εποποιία στο Καραϊσκάκη ή το ντέρμπι κορυφής μεταξύ Άρσεναλ και Μπάγερν που βρήκε θριαμβεύτρια την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα που μοιάζει ασταμάτητη; Από την "αρνούμαι να τα παρατήσω» Ατλέτικο που λύγισε στο 90'+3' την Ίντερ ή τη Λίβερπουλ που διασύρθηκε με 4-1 στο Άνφιλντ από την Αϊντχόφεν και μοιάζει να τρέχει με σπασμένα τα φρένα σε κατηφόρα που οδηγεί σε γκρεμό (ένατη ήττα στα δώδεκα τελευταία ματς);
Υπάρχουν κι άλλα που θα θυμόμαστε από τη σημερινή βραδιά καθώς στο Παρίσι είχαμε καταιγίδα από γκολ με την Παρί να επικρατεί με 5-3 της (έχουσας άμυνα παιδική χαρά) Τότεναμ, αλλά και την επιβλητική τριάρα της Αταλάντα στην έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης...
Δείτε τα 42 γκολ
Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου 3-1
Στο ντέρμπι των απόλυτων η Άρσεναλ επιβεβαίωσε ότι φέτος είναι η χρονιά καταφέρνοντας να νικήσει τη Μπάγερν που γνώρισε την πρώτη της ήττα σε όλες τις διοργανώσεις.
Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την ισορροπία του τρόμου καθώς αμφότερες μπόρεσαν να ακυρώσουν κάποια πράγματα από το παιχνίδι του αντιπάλου τους με την Άρσεναλ να προηγείται στο 22' με το καθιερωμένο γκολ από στατική φάση (κόρνερ Σάκα, κεφαλιά Τίμπερ), αλλά τη Μπάγερν δέκα λεπτά αργότερα να ισοφαρίζει με τον 17χρονο Καρλ (από τρομερή πάσα Κίμιχ και ασίστ Καρλ).
Ίδια εικόνα και στο Β' ημίχρονο με την Άρσεναλ όμως να είναι πιο πειστική και να βρίσκει το 2-1 με τον Μαντουέκε, όταν από το λάθος του Ουπαμεκανό και το γύρισμα του Καλαφιόρι με κοντινή προβολή βρήκε δίχτυα.
Στο 76' από τη μπαλιά του Έζε ο Μαρτινέλι έφυγε στην κόντρα, ο Νόιερ έκανε έξοδο του Μεσολογγίου φτάνοντας σχεδόν στη σέντρα και στην κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ 5-3
Ήταν το ζευγάρι που διεκδίκησε το Super Cup στα τέλη Αυγούστου με την Τότεναμ να προηγείται 0-2 ως τα τελευταία λεπτά, όπου δέχθηκε δύο γκολ και έχασε τον τίτλο στα πέναλτι.
Σήμερα στο Παρίσι οι Λονδρέζοι προηγήθηκαν δύο φορές (με δύο γκολ από τα φορ της Ρισάρλισον-35'- και Κόλο Μουανί-50'- κάτι πολύ σπάνιο από τη φυγή Κέιν), αλλά ο απίθανος Βιτίνια ισοφάρισε και στις δύο περιπτώσεις (45', 53').
Η αστεία άμυνα της Τότεναμ έδωσε δύο γκολ δώρο σε Ρουίθ (59'), Πάτσο (65') για να βάλει φωτιά στο ματς ο Κόλο Μουανί (πρώην της Παρί) στο 73', την οποία έσβησε και πάλι ο Βιτίνια εκτελώντας εύστοχα το πέναλτι στο 76' για το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του.
Κι η Τότεναμ μέσα σε τρεις μέρες μέτρησε εννέα γκολ καθώς είχε προηγηθεί το 4-1 στο ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου με την Άρσεναλ.
Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν 1-4
Ο κατήφορος των περσινών πρωταθλητών Αγγλίας δεν έχει τελειωμό με τον Σλοτ να μοιάζει σαν τον Ομπράντοβιτς το βράδυ της Τρίτης στο κλειστό του ΟΑΚΑ, καθώς και ο Ολλανδός έβλεπε τους παίκτες του να διασύρονται από τους συμπατριώτες του, μοιάζοντας ανήμπορος να αντιδράσει.
Η PSV προηγήθηκε στο 8' με πέναλτι του Πέρισιτς για να ισοφαρίσει στο 16' ο Σομποσλάι. Όλοι περίμεναν μια αντίδραση της Λίβερπουλ, αλλά αυτή δεν ήρθε και το δεύτερο και η Αϊντχόφεν έκανε πραγματικό πάρτι.
Στο 59' ο Τιλ διαμόρφωσε το 1-2 για να ακολουθήσουν δύο γκολ του Ντριους στο 73' και στο 90'+1' δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην ομάδα του.
Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ 2-1
Η Ίντερ μέσα σε διάστημα τριών ημερών κατάφερε να χάσει ένα ματς που ήταν καλύτερη (στο μεγαλύτερο μέτος του αγώνα) από την αντίπαλο της.
Την περασμένη Κυριακή έχασε με 1-0 από την Μίλαν σ' ένα ματς όπου έχασε ευκαιρίες με το τσουβάλι (μεταξύ άλλων και πέναλτι).
Σήμερα στην πρώτη φάση της Ατλέτικο δέχθηκε γκολ (9' Άλβαρεζ), όμως από εκείνο το σημείο οι νερατζούρι κυριάρχησαν χωρίς όμως να βρουν γκολ ισοφάρισης στο ημίχρονο.
Αυτό τελικά ήρθε στο 54' με το πλασέ του Ζιελίνσκι που φάνηκε ότι θα απέδιδε μερική δικαιοσύνη. Μετά την ισοφάριση οι Ιταλοί κατέβασαν ταχύτητα, οι Ισπανοί κέρδισαν μέτρα και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Χιμένες με εκπληκτικό άλμα και καρφωτή κεφαλιά έβαλε φωτιά στο Μετροπολιτάνο χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Αταλάντα 0-3
Οι Γερμανοί με την δύναμη της έδρας μπήκαν με ορμή στο ματς, αλλά μετά το 20λεπτο ήταν ξεκάθαρο ότι η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο ήταν η Αταλάντα.
οι Ιταλοί δεν βρήκαν γκολ στα πρώτα 45 λεπτά, οι γηπεδούχοι κρατούσαν το 0-0 μέχρι το 60' και μετά ξέσπασε καταιγίδα. Ο Λούκμαν στο 60' έκανε το 0-1, από δική του ασίστ ο Έντερσον στο 62' πέτυχε το 0-2 για να ολοκληρωθεί το μπουρίνι στο 65' με τον Ντε Κέτελαρε.
Κάπου εκεί οι παίκτες του Παλαντίνο τράβηξαν χειρόφρενο, αλλά με το τρίποντο έκαναν άλμα οκτάδας....
Σπόρτινγκ Λισαβώνας - Μπριζ 3-0
Αν και η Μπριζ ξεκίνησε καλά τον αγώνα και είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Τζόλη στο 14', η Σπόρτινγκ ήταν αυτή που είχε την ουσία.
Στο 24' ο Γκέντα από κοντά άνοιξε το σκορ και στο 31' ο Σουάρες έπιασε στον ύπνο την άμυνα κάνοντας από κοντά το 2-0. Οι Βέλγοι προσπάθησαν μήπως βρουν κάποιο γκολ για να επιστρέψουν στο ματς, αλλά στο 70' ο Τρινκά κλείδωσε το τρίποντο διαμορφώνοντας το 3-0.
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
Κοπεγχάγη - Καϊράτ Αλμάτι 3-2
Πάφος - Μονακό 2-2
Τσέλσι - Μπαρτσελόνα 3-0
Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν 0-2
Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους 2-3
Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 4-0
Μαρσέιγ - Νιούκαστλ 2-1
Νάπολι - Καραμπάγκ 2-0
Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο
Άγιαξ - Μπενφίκα 0-2
Γαλατάσαραϊ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1
Η βαθμολογία του Champions League
Άρσεναλ 5 (14-1) 15
Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12
Μπάγερν Μονάχου 5 (15-6) 12
Ίντερ 5 (12-3) 12
Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12
Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10
Τσέλσι 5 (12-6) 10
Σπόρτινγκ 5 (11-5) 10
-----------------------------
Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10
Αταλάντα 5 (6-5) 10
Νιούκαστλ 5 (11-4) 9
Ατλέτικο Μαδρίτης 5 (12-10) 9
Λίβερπουλ 5 (10-8) 9
Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9
Αϊντχόφεν 5 (13-8) 8
Τότεναμ 5 (10-7) 8
Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8
Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7
Καραμπάγκ 5 (8-9) 7
Νάπολι 5 (6-9) 7
Μαρσέιγ 5 (8-6) 6
Γιουβέντους 5 (10-10) 6
Μονακό 5 (6-8) 6
Πάφος 5 (4-7) 6
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6
Μπριζ 5 (8-13) 4
Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4
----------------------------------------
Άιντραχτ 5 (7-14) 4
Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4
Μπενφίκα 5 (4-8) 3
Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3
Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2
Ολυμπιακός 5 (5-13) 2
Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1
Καϊράτ Αλμάτι 5 (4-14) 1
Άγιαξ 5 (1-16) 0
