Θρίαμβος με 3-1 της απόλυτης Άρσεναλ επί της Μπάγερν, διασυρμός της Λίβερπουλ από την Αϊντχόφεν με 1-4 - Δείτε τα 42 γκολ

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 5-3 της Τότεναμ στο Παρίσι - Η Ατλέτικο λύγισε στο 90'+3 την Ίντερ - Σίφουνας η Αταλάντα νίκησε 3-0 στη Φρανκφούρτη και η Σπόρτινγκ επικράτησε με το ίδιο σκορ της Μπριζ - Στα άλλα ματς: Ολυμπιακός-Ρεάλ 3-4, Κοπεγχάγη-Καϊράτ 3-2, Πάφος-Μονακό 2-2