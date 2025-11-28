Ελ Κααμπί: Έγινε ο κορυφαίος Μαροκινός σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
Με τα 25 γκολ που έχει πετύχει, ξεπέρασε τον Γιουσέφ Εν Νεσίρι της Φενέρμπαχτσε

Τι και αν έκανε ντεμπούτο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση πριν από 2,5 χρόνια περίπου; Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει καταφέρει να σπάσει κάθε κοντέρ σε αυτό το διάστημα με τη φανέλα του Ολυμπιακού και το τέρμα του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον.

Εκτός από το γεγονός ότι έφτασε στην πρώτη θέση τον Κριστόφ Βαζέχα στην κατηγορία των ξένων σκόρερ ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη, ο 32χρονος φορ ανέβηκε σε ακόμα μία κορυφή.

Συγκεκριμένα, με τα 25 του γκολ ξεπέρασε τον Γιουσέφ Εν Νεσίρι της Φενέρμπαχτσε και πλέον τρέχει την κούρσα των Μαροκινών με τα περισσότερα τέρματα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην ιστορία (!).

Άξιο αναφοράς ότι ο διεθνής επιθετικός κατάφερε να πιάσει τον συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων σε μόλις 32 συμμετοχές σε Europa League, Conference League, Champions League και προκριματικά ενώ ο Εν Νεσίρι έχει 24 γκολ σε 64 εμφανίσεις.

Πηγή:  gazzetta.gr

