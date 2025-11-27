Γκούλιτ για Σλοτ: «Αν ξοδεύεις τόσα χρήματα και δεν αλλάζει η κατάσταση, τότε τα πράγματα μόνο χειρότερα γίνονται»
Άρνε Σλοτ Ρουντ Γκούλιτ Λίβερπουλ

Μετά τις διαδοχικές ήττες από Νότιγχαμ Φόρεστ (0-3) και PSV Αϊντχόφεν (1-4), η κριτική κατά του Άρνε Σλοτ εντείνεται, με τον θρύλο Ρουντ Γκούλιτ να εκφράζει φόβους για το μέλλον του Ολλανδού στον πάγκο

1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Λίβερπουλ αδυνατεί να βάλει τέλος στην αγωνιστική της κρίση, βιώνοντας διαδοχικές ταπεινώσεις. Μετά την ήττα με 0-3 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Άνφιλντ», ακολούθησε η συντριβή με 4-1 από την PSV Αϊντχόφεν για το Champions League, γεγονός που έχει αυξήσει δραματικά την πίεση στον προπονητή Άρνε Σλοτ.

Οι πρωταθλητές της Premier League μετρούν εννέα ήττες στα τελευταία 12 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με πολλούς οπαδούς να έχουν στραφεί εναντίον του Ολλανδού τεχνικού.

Η κριτική είναι πλέον έντονη, με κορυφαίες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου να εκφράζουν δημόσια τις ανησυχίες τους.

Ο σπουδαίος άλλοτε ποδοσφαιριστής και συμπατριώτης του Σλοτ, Ρουντ Γκούλιτ, τόνισε με νόημα ότι η κατάσταση μπορεί μόνο να επιδεινωθεί, αν δεν υπάρξει άμεση αλλαγή, δεδομένης της μεγάλης επένδυσης που έχει γίνει στην ομάδα.

«Φοβάμαι ότι η Λίβερπουλ θα πάρει μια απόφαση για τον Σλοτ. Είναι καλός άνθρωπος και καλός προπονητής. Όμως, αν ξοδεύεις τόσα πολλά χρήματα και δεν λειτουργεί, δεν μπορείς να το αλλάξεις, τότε τα πράγματα μόνο χειρότερα γίνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκούλιτ.



