Γκούλιτ για Σλοτ: «Αν ξοδεύεις τόσα χρήματα και δεν αλλάζει η κατάσταση, τότε τα πράγματα μόνο χειρότερα γίνονται»

Μετά τις διαδοχικές ήττες από Νότιγχαμ Φόρεστ (0-3) και PSV Αϊντχόφεν (1-4), η κριτική κατά του Άρνε Σλοτ εντείνεται, με τον θρύλο Ρουντ Γκούλιτ να εκφράζει φόβους για το μέλλον του Ολλανδού στον πάγκο