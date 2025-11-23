Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Formula 1: Ο Φερστάπεν νικητής στο Λας Βέγκας, ο Νόρις «άνοιξε» τη διαφορά στην κορυφή
Ο Νόρις αύξησε στους 30 βαθμούς το προβάδισμά του έναντι του Πιάστρι και έφτασε πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου
Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο γκραν πρι του Λας Βέγκας πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν. Όπως και το 2023, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull είδε πρώτος την καρό σημαία στον σημερινό αγώνα, ο οποίος ήταν ο 22ος από τους 24 αγώνες της χρονιάς, και άφησε στην δεύτερη θέση τον -πρωτοπόρο στη βαθμολογία των οδηγών- Λάντο Νόρις.
Ο Βρετανός οδηγός της McLaren εκκίνησε από την "pole position", αλλά βγήκε εκτός πίστας στην πρώτη στροφή, με αποτέλεσμα να τον περάσει ο Φερστάπεν και στη συνέχεια και ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes. Τελικά ο Νόρις προσπέρασε τον συμπατριώτη του προς το τέλος του αγώνα, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει τον Φερστάπεν για τη νίκη.
Ο Ράσελ τερμάτισε τρίτος, ενώ τέταρτος κατετάγη ο έτερος οδηγός της McLaren, ο Όσκαρ Πιάστρι. Την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Κίμι Αντονέλι με τη δεύτερη Mercedes, καθώς, αν και τερμάτισε τέταρτος στην πίστα, πήρε ποινή πέντε δευτερολέπτων για αντικανονική εκκίνηση, μένοντας μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari.
Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Νόρις αύξησε στους 30 βαθμούς το προβάδισμά του έναντι του Πιάστρι, ενώ απομένουν ακόμη 58 βαθμοί προς διεκδίκηση, από τα γκραν πρι σε Κατάρ (30/11) και Άμπου Ντάμπι (7/12), καθώς και τον αγώνα σπριντ στο Κατάρ.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
