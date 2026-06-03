Ο Βασιλιάς Αρθούρος σήκωσε το Excalibur: Το μυθικό βίντεο του Άρη για τον ερχομό του Σπανούλη
SPORTS
Άρης Βασίλης Σπανούλης Excalibur Βασιλιάς Αρθούρος

Ο Βασιλιάς Αρθούρος σήκωσε το Excalibur: Το μυθικό βίντεο του Άρη για τον ερχομό του Σπανούλη

Η ΚΑΕ Άρης ανάρτησε εντυπωσιακό βίντεο στα social media με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Βασιλιάς Αρθούρος σήκωσε το Excalibur: Το μυθικό βίντεο του Άρη για τον ερχομό του Σπανούλη
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Ο Αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ είναι έτοιμος να αντεπιτεθεί και αυτή η αντεπίθεση φιλοδοξεί να γίνει με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του.

Ο Άρης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Vspan για τα επόμενα τρία χρόνια, με την ανακοίνωση να συνοδεύεται από ένα μυθικό βίντεο στα social media της ομάδας.

Σε αυτό υπάρχει ένα αγοράκι με τη φανέλα των κίτρινων με το νούμερο 6 στην πλάτη, αυτό που φορούσε ο Νίκος Γκάλης, το οποίο ανοίγει τις πύλες του κλειστού του «Αλεξάνδρειου», στο ουρανό του οποίου υπάρχει μία τεράστια καρδιά όπου εκεί υπάρχουν τα λάβαρα με τους τίτλους των κιτρίνων.

Αμέσως μεταφέρεται σε μία άλλη εποχή, στην οποία φαίνεται ο Σπανούλης σε ρόλο Βασιλιά Αρθούρου, βγάζοντας το θρυλικό σπαθί Excalibur από τον βράχο, αυτό που θέλουν όλοι οι οπαδοί του Άρη, να είναι ο εκλεκτός που θα κάνει την ομάδα ξανά μεγάλη.

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