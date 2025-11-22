Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Με 55 πόντους του Χάρντεν οι Κλίπερς πέρασαν από τη Σάρλοτ, 131-116 τους Χόρνετς - Βίντεο
Ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 7/10 δίποντα, 10/16 τρίποντα, 11/14 βολές, 7 ασίστ, 3 ριμπαόυντ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 35 λεπτά συμμετοχής
Σαν το... παλιό, καλό, κρασί εμφανίστηκε ο «μούσιας» στο «Spectrum Center» της Βόρειας Καρολίνας και οι Κλίπερς επικράτησαν 131-116 των Σάρλοτ Χόρνετς.
Παρά... έξι πόντους «άγγιξε» το career high του στο σκοράρισμα και βοήθησε τους Κλίπερς να επιστρέψουν στις νίκες ύστερα από τρεις σερί ήττες, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 5-11.
Ο Τζέιμς Χάρντεν σταμάτησε στους 55 πόντους (!) έχοντας 7/10 δίποντα, 10/16 τρίποντα, 11/14 βολές, 7 ασίστ, 3 ριμπαόυντ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 35 λεπτά συμμετοχής.
Αυτή ήταν η 7η καλύτερη επίδοση της καριέρας του, με το careeh high του να είναι οι 61 πόντοι σε δύο διαφορετικά ματς τη σεζόν 2018-19. Ο Ίβιτσα Ζούμπατς είχε άλλους 18 πόντους, ενώ οι Λόπεζ και Σαντερς πρόσθεσαν από 11 πόντους ο καθένας.
Για τους γηπεδούχους Χόρνετς, ξεχώρισαν οι Κον Κνούπελ (26π.), Μπράντον Μίλερ (21π.) και Λαμέλο Μπολ (18π., 7ασ.)
Τα δωδεκάλεπτα: 30-38, 57-62, 82-96, 116-131.
