Ιστιοπλοΐα: Ελληνική υπεροχή στις διεθνείς κλάσεις της «Athens International Sailing Week 2025»

Σε εξέλιξη βρίσκεται στον Σαρωνικό κόλπο η 34η «Athens International Sailing Week 2025» που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τους ναυτικούς ομίλους Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης και Καλαμακίου.

Οι Έλληνες ιστιοπλόοι αποδεικνύουν και στις διεθνείς κλάσεις το πολύ υψηλό επίπεδό τους και διεκδικούν όλα τα μετάλλια.

Οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ καλές για ιστιοπλοΐα και οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν θέαμα σε όσους έχουν επιλέξει να παρακολουθούν ζωντανά τις ιστιοδρομίες στα Οπτιμιστ και τα 420 από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube.

Σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση συνολικά συμμετέχουν 580 σκάφη με 629 ιστιοπλόους από 14 χώρες!

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

420 (45 σκάφη, 5 ιστιοδρομίες)

1 Ιωάννης Τουρνής – Κυριάκος Ζαπονίδης 7

2 Ιάσων Παναγόπουλος - Φεβρωνία Μπουζάνα 8.

3 Σωκράτης Χαμαριάς – Κωνσταντίνος Οδυσσέας Πηγής 11

ΟΠΤΙΜΙΣΤ αγοριών (153 σκάφη, 3 ιστιοδρομίες)

1 Αλέξανδρος Κραβαριώτης 7

2 Γεώργιος Μάνδηλας 7

3 Ορέστης Δημόπουλος 8

ΟΠΤΙΜΙΣΤ κοριτσιών (82 σκάφη, 2 ιστιοδρομίες)

1 Μαρία Βασιλική Ασημακοπούλου 3

2 Μ. Αχνιέσχκα Ουκρανία 5

3 Μαντλίν Γκαμπέιντ 7

ILCA 6 ανδρών (22 σκάφη, 5 ιστιοδρομίες)

1. Κωνσταντίνος Πορτοσάλτε 6

2. Μιχαήλ Κουλιανός 11

3 Γεώργιος Ζυγούρης 11

ILCA 4 αγοριών (72 σκάφη, 5 κούρσες)

1. Ιωάννης Μπούτρης 10

2. Στέφανος Σαμαράς 12

3 Γεώργιος Μπουγιούρης 13

ILCA 4 κοριτσιών (35 σκάφη, 5 ιστιοδρομίες)

1. Φραγκίσκη Κοσμά 5

2. Ελένη Αλχανάτη 6

3. Καλλιόπη Γκαρή 13

TECHNO Plus U17 (42 σκάφη, 4 κούρσες)

1. Σπύρος Μοναστηριώτης 3

2. Ορέστης Βαλιάδης 5

3. Γεώργιος Κανελλόπουλος 8

TECHNO U13-U15 (32 σκάφη, 4 κούρσες)

1. Θωμάς Ιωάννης Βαΐτσης 3

2. Τσακίρη Αγγελάκου Αναστασία Αικατερίνη 8

3 Ειρήνη Σκότη 12

Η «34η Athens International Sailing Week» ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με την τελετή λήξης και την απονομή των μεταλλίων στους νικητές που έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο. Βούλας.





