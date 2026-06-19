Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Κλήρωση Eurojackpot 19/6/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot 19/6/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, (19/6), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot που χαρίζει 65 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης 239 του Eurojackpot είναι οι εξής: 16, 27, 37, 42, 45, και 5, 12.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης 239 του Eurojackpot είναι οι εξής: 16, 27, 37, 42, 45, και 5, 12.
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