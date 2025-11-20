Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ενέκρινε ομόφωνα το διορθωμένο μνημόνιο που πρότεινε η ΠΑΕ

Ιστορική αναμένεται να αποδειχθεί η σημερινή απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ που σε έκτακτη συνεδρίαση ενέκρινε ομόφωνα τις όποιες τροποποιήσεις παρουσίασε η ΠΑΕ στο μνημόνιο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας