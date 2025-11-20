Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ενέκρινε ομόφωνα το διορθωμένο μνημόνιο που πρότεινε η ΠΑΕ
Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ενέκρινε ομόφωνα το διορθωμένο μνημόνιο που πρότεινε η ΠΑΕ
Ιστορική αναμένεται να αποδειχθεί η σημερινή απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ που σε έκτακτη συνεδρίαση ενέκρινε ομόφωνα τις όποιες τροποποιήσεις παρουσίασε η ΠΑΕ στο μνημόνιο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας
Λίγες ώρες μετά την παράδοση των διορθώσεων που έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο μνημόνιο που είχε καταθέσει ο Ερασιτέχνης Δικέφαλος, βγήκε λευκός καπνός από τα γραφεία της Μικράς Ασίας και μετά από πέντε μήνες απίστευτης πόλωσης και έντασης, φαίνεται ότι το πρότζεκτ Νέα Τούμπα μπορεί να υλοποιηθεί!
Σχεδόν αμέσως μετά την παράδοση των εγγράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτές τις αλλαγές που ζήτησε η ΠΑΕ ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την επισημοποίηση της συμφωνίας.
Αυτό που απομένει πλέον πέρα από την τυπική ανακοίνωσε της ΠΑΕ και του ΑΣ είναι η υπογραφή του μνημονίου που θα σημάνει και την επίσημη έναρξη του πρότζεκτ για την κατασκευή του νέου γηπέδου.
Ειδήσεις σήμερα
Στο Πάρκο Ελευθερίας το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη - «Ήταν εκεί σε κάθε μας βήμα» είπε ο Αλέξης Τσίπρας
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Προσωπική δέσμευση του προέδρου Τραμπ η ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα»
Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ
Σχεδόν αμέσως μετά την παράδοση των εγγράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτές τις αλλαγές που ζήτησε η ΠΑΕ ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την επισημοποίηση της συμφωνίας.
Αυτό που απομένει πλέον πέρα από την τυπική ανακοίνωσε της ΠΑΕ και του ΑΣ είναι η υπογραφή του μνημονίου που θα σημάνει και την επίσημη έναρξη του πρότζεκτ για την κατασκευή του νέου γηπέδου.
Ειδήσεις σήμερα
Στο Πάρκο Ελευθερίας το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη - «Ήταν εκεί σε κάθε μας βήμα» είπε ο Αλέξης Τσίπρας
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Προσωπική δέσμευση του προέδρου Τραμπ η ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα»
Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα