Μουντιάλ 2026: Φινάλε-θρίλερ με πρόκριση της Σκωτίας, 4-2 τη Δανία που την έστειλε στα μπαράζ - Δείτε τα γκολ
SPORTS
Μουντιάλ 2026 Προκριματικά Μουντιάλ 2026 εθνική Σκωτίας Εθνική Δανίας

Μουντιάλ 2026: Φινάλε-θρίλερ με πρόκριση της Σκωτίας, 4-2 τη Δανία που την έστειλε στα μπαράζ - Δείτε τα γκολ

Σε ένα «δραματικό» ματς η Σκωτία τέζαρε την Δανία και προκρίθηκε στο Μουντιάλ 2026 για πρώτη φορά από το 1998 - Μαζί της Ισπανία, Ελβετία, Βέλγιο και Αυστρία

Μουντιάλ 2026: Φινάλε-θρίλερ με πρόκριση της Σκωτίας, 4-2 τη Δανία που την έστειλε στα μπαράζ - Δείτε τα γκολ
24 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ένα συγκλονιστικό ματς που έγινε στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης, η Σκωτία νίκησε 4-2 τη Δανία και εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές με ασύλληπτο γκολ του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (3΄) και προβολή του Σάνκλαντ (78΄), αλλά οι Δανοί βρήκαν τις απαντήσεις παρότι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ράσμους Κρίστενσεν στο 61΄. Η Ιστορία και η επιστροφή της Σκωτίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια γράφτηκε στις καθυστερήσεις με τον Τίρνι και τον Σάνκλαντ με απίστευτη «λόμπα» από το κέντρο του γηπέδου, να διαμορφώνουν το τελικό σκορ. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα play off.

Σκωτία-Δανία: 4-2 (highlights)


Σε άλλο ματς με χαρακτήρα τελικού που έγινε στο «Ερνστ Χάπελ» της Βιένης, η Αυστρία με τον Γκρέγκοριτς στο 77΄ βρήκε την απάντηση στο προβάδισμα των Βόσνιων (12΄ Ταμπάκοβιτς) και με το τελικό 1-1 ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική -επίσης μετά από 28 χρόνια- ενώ οι Βόσνιοι θα παλέψουν στα play off.

Αυστρία – Βοσνία: 1-1 (highlights)


Ο τρίτος «τελικός» είχε πολύ μικρότερο διακύβευμα. Η Ουαλία «πάτησε» 7-1 τη Βόρεια Μακεδονία στο Κάρντιφ, πήρε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off, όμως εκεί θα βρίσκεται και οι αποψινή της αντίπαλος μέσω Nations League. Απλώς οι Ουαλοί θα έχουν καλύτερη τύχη στην κλήρωση, καθώς η Β. Μακεδονία θα τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Κλείσιμο
Oυαλία – Β. Μακεδονία: 7-1 (highlights)


Η Ελβετία εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ ως πρώτη του ομίλου της, αφήνοντας την δεύτερη θέση και τα μπαράζ στο Κόσοβο. Το ματς μεταξύ των δύο ομάδων έληξε ισόπαλο 1-1 με τα γκολ των Βάργκα (47') και Μουσλίγια (74').

Κόσοβο-Ελβετία: 1-1 (highlights)


Χωρίς νίκη τελείωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στα Προκριματικά Σουηδία και Σλοβενία που έμειναν στο 1-1. Ο Έλσνικ έβαλε μπροστά τους Σλοβένους (64') με ασίστ του Σπόραρ, με τον Λούντγκρεν να ισοφαρίζει σε 87'. Η Σουηδία θα έχει την ευκαιρία να παλέψει για την πρόκριση μέσων των μπαράζ.

Σουηδία-Σλοβενία: 1-1 (highlights)


Η Ισπανία σφράγισε την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την ισοπαλία 2-2 με την Τουρκία. Παράλληλα, διατήρησε το εντός έδρας αήττητο σε προκριματικά Μουντιάλ. Οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να κάνουν το... θαύμα και έμεινα στη 2η θέση. Ο Ολμο άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό, ωστόσο στο 42' ο Γκιουλ έφερε το ματς στα ίσα. Ο Οζκάν στο 54' έδωσε προβάδισμα στην Τουρκία, αλλά ο Ογιαρθάμπαλ στο 62ο λεπτό διαμόρφωσε το 2-2.

Ισπανία – Τουρκία: 2-2 (highlights)


Στο άλλο ματς του ομίλου, η Βουλγαρία πέτυχε την πρώτη νίκη στον όμιλο, καθώς επικράτησε 3-2 της Γεωργίας. Βασικός ο Ντεσπόντοφ για τους Βούλγαρους, οι οποίοι προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό με τον Ρούσεφ. Ο Κράστεφ στο 24' πέτυχε το 2-0. Η Γεωργία μείωσε στο 88ο λεπτό με τον Λοτσοσβίλι

Βουλγαρία – Γεωργία: 2-1 (highlights)


Τα αποτελέσματα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη και οι βαθμολογίες:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

17 Νοεμβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο 1-0
Γερμανία - Σλοβακία 6-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Γερμανία 6 15 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Σλοβακία 6 12 --Προκρίθηκε στα play off
Βόρεια Ιρλανδία 6 9 --Play off μέσω Nations League
Λουξεμβούργο 6 0


2ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

Κόσοβο - Ελβετία 1-1
Σουηδία - Σλοβενία 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Ελβετία 6 14 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Κόσοβο 6 11 --Προκρίθηκε στα play off
Σλοβενία 6 4
Σουηδία 6 2 --Play off μέσω Nations League

3ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

Λευκορωσία - Ελλάδα 0-0
Σκωτία - Δανία 4-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Σκωτία 6 13 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Δανία 6 11 --Προκρίθηκε στα play off
Ελλάδα 6 7
Λευκορωσία 6 2


4ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία 1-3
Ουκρανία - Ισλανδία 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Γαλλία 6 13 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Ουκρανία 6 10 --Προκρίθηκε στα play off
Ισλανδία 6 7
Αζερμπαϊτζάν 6 1


5ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

Βουλγαρία - Γεωργία 2-1
Ισπανία - Τουρκία 2-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β

Ισπανία 6 16 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Τουρκία 6 13 --Προκρίθηκε στα play off
Γεωργία 6 3
Βουλγαρία 6 3


6ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Ουγγαρία - Ιρλανδία 2-3
Πορτογαλία - Αρμενία 9-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Πορτογαλία 6 13 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Ιρλανδία 6 10 --Προκρίθηκε στα play off
Ουγγαρία 6 8
Αρμενία 6 3


7ος ΟΜΙΛΟΣ

17 Νοεμβρίου 2025

Μάλτα - Πολωνία 2-3
Ολλανδία - Λιθουανία 4-0
Ρεπό: Φινλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Ολλανδία 8 20 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Πολωνία 8 17 --Προκρίθηκε στα play off
Φινλανδία 8 10
Μάλτα 8 5
Λιθουανία 8 3


8ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

Αυστρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-1
Ρουμανία - Σαν Μαρίνο 7-1
Ρεπό: Κύπρος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Αυστρία 8 19 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Βοσνία 8 17 --Προκρίθηκε στα play off
Ρουμανία 8 13 --Play off μέσω Nations League
Κύπρος 8 8
Σαν Μαρίνο 8 0


9ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ - Μολδαβία 4-1
Ιταλία - Νορβηγία 1-4
Ρεπό: Εσθονία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Νορβηγία 8 24 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Ιταλία 8 18 --Προκρίθηκε στα play off
Ισραήλ 8 12
Εσθονία 8 4
Μολδαβία 8 1


10ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

Βέλγιο - Λιχτενστάιν 7-0
Ουαλία - Βόρεια Μακεδονία 7-1
Ρεπό: Καζακστάν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Βέλγιο 8 18 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Ουαλία 8 16 --Προκρίθηκε στα play off
Β. Μακεδονία 8 13 --Play off μέσω Nations League
Καζακστάν 8 8
Λιχτενστάιν 8 0


11ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Αλβανία - Αγγλία 0-2
Σερβία - Λετονία 2-1
Ρεπό: Ανδόρα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Αγγλία 8 24 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Αλβανία 8 14 --Προκρίθηκε στα play off
Σερβία 8 13
Λετονία 8 5
Ανδόρα 8 1


12ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο 1-2
Κροατία - Νησιά Φαρόε 3-1
Ρεπό: Τσεχία

17 Νοεμβρίου 2025

Τσεχία - Γιβραλτάρ 6-0
Μαυροβούνιο - Κροατία 2-3
Ρεπό: Νησιά Φαρόε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Κροατία 8 22 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Τσεχία 8 16 --Προκρίθηκε στα play off
Νησιά Φαρόε 8 12
Μαυροβούνιο 8 9
Γιβραλτάρ 8 0




Ειδήσεις σήμερα

Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Υποσχέθηκε επενδύσεις ενός τρισ. δολαρίων στον Τραμπ

Η ιστορία του κληρονόμου που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους - «Τους σκότωσα όλους»

Αλέξις Γουίλκινς: Η σύντροφος του διευθυντή του FBI τραγουδάει κάντρι, την λένε... πράκτορα της Μοσάντ και μια ομάδα SWAT την ακολουθεί σε κάθε της βήμα
24 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης