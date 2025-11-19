Μουντιάλ 2026: Φινάλε-θρίλερ με πρόκριση της Σκωτίας, 4-2 τη Δανία που την έστειλε στα μπαράζ - Δείτε τα γκολ

Σε ένα συγκλονιστικό ματς που έγινε στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης, η Σκωτία νίκησε 4-2 τη Δανία και εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές με ασύλληπτο γκολ του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (3΄) και προβολή του Σάνκλαντ (78΄), αλλά οι Δανοί βρήκαν τις απαντήσεις παρότι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ράσμους Κρίστενσεν στο 61΄. Η Ιστορία και η επιστροφή της Σκωτίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια γράφτηκε στις καθυστερήσεις με τον Τίρνι και τον Σάνκλαντ με απίστευτη «λόμπα» από το κέντρο του γηπέδου, να διαμορφώνουν το τελικό σκορ. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα play off.
Σε άλλο ματς με χαρακτήρα τελικού που έγινε στο «Ερνστ Χάπελ» της Βιένης, η Αυστρία με τον Γκρέγκοριτς στο 77΄ βρήκε την απάντηση στο προβάδισμα των Βόσνιων (12΄ Ταμπάκοβιτς) και με το τελικό 1-1 ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική -επίσης μετά από 28 χρόνια- ενώ οι Βόσνιοι θα παλέψουν στα play off.
Ο τρίτος «τελικός» είχε πολύ μικρότερο διακύβευμα. Η Ουαλία «πάτησε» 7-1 τη Βόρεια Μακεδονία στο Κάρντιφ, πήρε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off, όμως εκεί θα βρίσκεται και οι αποψινή της αντίπαλος μέσω Nations League. Απλώς οι Ουαλοί θα έχουν καλύτερη τύχη στην κλήρωση, καθώς η Β. Μακεδονία θα τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.
Η Ελβετία εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ ως πρώτη του ομίλου της, αφήνοντας την δεύτερη θέση και τα μπαράζ στο Κόσοβο. Το ματς μεταξύ των δύο ομάδων έληξε ισόπαλο 1-1 με τα γκολ των Βάργκα (47') και Μουσλίγια (74').
Χωρίς νίκη τελείωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στα Προκριματικά Σουηδία και Σλοβενία που έμειναν στο 1-1. Ο Έλσνικ έβαλε μπροστά τους Σλοβένους (64') με ασίστ του Σπόραρ, με τον Λούντγκρεν να ισοφαρίζει σε 87'. Η Σουηδία θα έχει την ευκαιρία να παλέψει για την πρόκριση μέσων των μπαράζ.
Η Ισπανία σφράγισε την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την ισοπαλία 2-2 με την Τουρκία. Παράλληλα, διατήρησε το εντός έδρας αήττητο σε προκριματικά Μουντιάλ. Οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να κάνουν το... θαύμα και έμεινα στη 2η θέση. Ο Ολμο άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό, ωστόσο στο 42' ο Γκιουλ έφερε το ματς στα ίσα. Ο Οζκάν στο 54' έδωσε προβάδισμα στην Τουρκία, αλλά ο Ογιαρθάμπαλ στο 62ο λεπτό διαμόρφωσε το 2-2.
Στο άλλο ματς του ομίλου, η Βουλγαρία πέτυχε την πρώτη νίκη στον όμιλο, καθώς επικράτησε 3-2 της Γεωργίας. Βασικός ο Ντεσπόντοφ για τους Βούλγαρους, οι οποίοι προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό με τον Ρούσεφ. Ο Κράστεφ στο 24' πέτυχε το 2-0. Η Γεωργία μείωσε στο 88ο λεπτό με τον Λοτσοσβίλι
Τα αποτελέσματα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη και οι βαθμολογίες:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
17 Νοεμβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο 1-0
Γερμανία - Σλοβακία 6-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Γερμανία 6 15 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Σλοβακία 6 12 --Προκρίθηκε στα play off
Βόρεια Ιρλανδία 6 9 --Play off μέσω Nations League
Λουξεμβούργο 6 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
18 Νοεμβρίου 2025
Κόσοβο - Ελβετία 1-1
Σουηδία - Σλοβενία 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ελβετία 6 14 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Κόσοβο 6 11 --Προκρίθηκε στα play off
Σλοβενία 6 4
Σουηδία 6 2 --Play off μέσω Nations League
3ος ΟΜΙΛΟΣ
18 Νοεμβρίου 2025
Λευκορωσία - Ελλάδα 0-0
Σκωτία - Δανία 4-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Σκωτία 6 13 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Δανία 6 11 --Προκρίθηκε στα play off
Ελλάδα 6 7
Λευκορωσία 6 2
4ος ΟΜΙΛΟΣ
16 Νοεμβρίου 2025
Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία 1-3
Ουκρανία - Ισλανδία 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Γαλλία 6 13 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Ουκρανία 6 10 --Προκρίθηκε στα play off
Ισλανδία 6 7
Αζερμπαϊτζάν 6 1
5ος ΟΜΙΛΟΣ
18 Νοεμβρίου 2025
Βουλγαρία - Γεωργία 2-1
Ισπανία - Τουρκία 2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β
Ισπανία 6 16 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Τουρκία 6 13 --Προκρίθηκε στα play off
Γεωργία 6 3
Βουλγαρία 6 3
6ος ΟΜΙΛΟΣ
16 Νοεμβρίου 2025
Ουγγαρία - Ιρλανδία 2-3
Πορτογαλία - Αρμενία 9-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Πορτογαλία 6 13 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Ιρλανδία 6 10 --Προκρίθηκε στα play off
Ουγγαρία 6 8
Αρμενία 6 3