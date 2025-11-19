Μουντιάλ 2026: Φινάλε-θρίλερ με πρόκριση της Σκωτίας, 4-2 τη Δανία που την έστειλε στα μπαράζ - Δείτε τα γκολ

Χωρίς νίκη τελείωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στα Προκριματικά Σουηδία και Σλοβενία που έμειναν στο 1-1. Ο Έλσνικ έβαλε μπροστά τους Σλοβένους (64') με ασίστ του Σπόραρ, με τον Λούντγκρεν να ισοφαρίζει σε 87'. Η Σουηδία θα έχει την ευκαιρία να παλέψει για την πρόκριση μέσων των μπαράζ.Η Ισπανία σφράγισε την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την ισοπαλία 2-2 με την Τουρκία. Παράλληλα, διατήρησε το εντός έδρας αήττητο σε προκριματικά Μουντιάλ. Οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να κάνουν το... θαύμα και έμεινα στη 2η θέση. Ο Ολμο άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό, ωστόσο στο 42' ο Γκιουλ έφερε το ματς στα ίσα. Ο Οζκάν στο 54' έδωσε προβάδισμα στην Τουρκία, αλλά ο Ογιαρθάμπαλ στο 62ο λεπτό διαμόρφωσε το 2-2.Στο άλλο ματς του ομίλου, η Βουλγαρία πέτυχε την πρώτη νίκη στον όμιλο, καθώς επικράτησε 3-2 της Γεωργίας. Βασικός ο Ντεσπόντοφ για τους Βούλγαρους, οι οποίοι προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό με τον Ρούσεφ. Ο Κράστεφ στο 24' πέτυχε το 2-0. Η Γεωργία μείωσε στο 88ο λεπτό με τον ΛοτσοσβίλιΤα αποτελέσματα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη και οι βαθμολογίες:17 Νοεμβρίου 2025Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο 1-0Γερμανία - Σλοβακία 6-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Γερμανία 6 15 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΣλοβακία 6 12 --Προκρίθηκε στα play offΒόρεια Ιρλανδία 6 9 --Play off μέσω Nations LeagueΛουξεμβούργο 6 018 Νοεμβρίου 2025Κόσοβο - Ελβετία 1-1Σουηδία - Σλοβενία 1-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Ελβετία 6 14 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΚόσοβο 6 11 --Προκρίθηκε στα play offΣλοβενία 6 4Σουηδία 6 2 --Play off μέσω Nations League18 Νοεμβρίου 2025Λευκορωσία - Ελλάδα 0-0Σκωτία - Δανία 4-2ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Σκωτία 6 13 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΔανία 6 11 --Προκρίθηκε στα play offΕλλάδα 6 7Λευκορωσία 6 216 Νοεμβρίου 2025Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία 1-3Ουκρανία - Ισλανδία 2-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Γαλλία 6 13 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΟυκρανία 6 10 --Προκρίθηκε στα play offΙσλανδία 6 7Αζερμπαϊτζάν 6 118 Νοεμβρίου 2025Βουλγαρία - Γεωργία 2-1Ισπανία - Τουρκία 2-2ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. ΒΙσπανία 6 16 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΤουρκία 6 13 --Προκρίθηκε στα play offΓεωργία 6 3Βουλγαρία 6 316 Νοεμβρίου 2025Ουγγαρία - Ιρλανδία 2-3Πορτογαλία - Αρμενία 9-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Πορτογαλία 6 13 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΙρλανδία 6 10 --Προκρίθηκε στα play offΟυγγαρία 6 8Αρμενία 6 317 Νοεμβρίου 2025Μάλτα - Πολωνία 2-3Ολλανδία - Λιθουανία 4-0Ρεπό: ΦινλανδίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Ολλανδία 8 20 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΠολωνία 8 17 --Προκρίθηκε στα play offΦινλανδία 8 10Μάλτα 8 5Λιθουανία 8 318 Νοεμβρίου 2025Αυστρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-1Ρουμανία - Σαν Μαρίνο 7-1Ρεπό: ΚύπροςΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Αυστρία 8 19 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΒοσνία 8 17 --Προκρίθηκε στα play offΡουμανία 8 13 --Play off μέσω Nations LeagueΚύπρος 8 8Σαν Μαρίνο 8 016 Νοεμβρίου 2025Ισραήλ - Μολδαβία 4-1Ιταλία - Νορβηγία 1-4Ρεπό: ΕσθονίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Νορβηγία 8 24 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΙταλία 8 18 --Προκρίθηκε στα play offΙσραήλ 8 12Εσθονία 8 4Μολδαβία 8 118 Νοεμβρίου 2025Βέλγιο - Λιχτενστάιν 7-0Ουαλία - Βόρεια Μακεδονία 7-1Ρεπό: ΚαζακστάνΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Βέλγιο 8 18 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΟυαλία 8 16 --Προκρίθηκε στα play offΒ. Μακεδονία 8 13 --Play off μέσω Nations LeagueΚαζακστάν 8 8Λιχτενστάιν 8 016 Νοεμβρίου 2025Αλβανία - Αγγλία 0-2Σερβία - Λετονία 2-1Ρεπό: ΑνδόραΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Αγγλία 8 24 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΑλβανία 8 14 --Προκρίθηκε στα play offΣερβία 8 13Λετονία 8 5Ανδόρα 8 114 Νοεμβρίου 2025Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο 1-2Κροατία - Νησιά Φαρόε 3-1Ρεπό: Τσεχία17 Νοεμβρίου 2025Τσεχία - Γιβραλτάρ 6-0Μαυροβούνιο - Κροατία 2-3Ρεπό: Νησιά ΦαρόεΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Κροατία 8 22 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΤσεχία 8 16 --Προκρίθηκε στα play offΝησιά Φαρόε 8 12Μαυροβούνιο 8 9Γιβραλτάρ 8 0