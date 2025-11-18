Παναθηναϊκός: Ο Πελίστρι είναι ήδη στον δρόμο της επιστροφής λένε οι Ουρουγουανοί
Παναθηναϊκός Φακούντο Πελίστρι

Παναθηναϊκός: Ο Πελίστρι είναι ήδη στον δρόμο της επιστροφής λένε οι Ουρουγουανοί

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής και από το πρώτο ματς με το Μεξικό λόγω «μυϊκής υπεροφόρτωσης»

Παναθηναϊκός: Ο Πελίστρι είναι ήδη στον δρόμο της επιστροφής λένε οι Ουρουγουανοί
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ουρουγουάη, ο Φακούντο Πελίστρι έχει πάρει ήδη τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.

Ο δημοσιογράφος Ροντρίγκο Ρομάνο έκανε μία ανάρτηση για τους παίκτες που δεν θα είναι διαθέσιμοι για το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της εθνικής Ουρουγουάης με τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11-02:00) και ανέφερε πως μεταξύ αυτών είναι και ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής και από το πρώτο ματς με το Μεξικό. Ο ρεπόρτερ ανέφερε ως λόγο την «μυϊκή υπεροφόρτωση».

Υπενθυμίζουμε πως ο Πελίστρι ενσωματώθηκε στην εθνική ομάδα της χώρας του έχοντας μόλις επιστρέψει από πολύμηνο τραυματισμό στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ όπου έπαιξε για λίγα λεπτά.

Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός είχε στείλει ιατρικό φάκελο στην ομοσπονδία της χώρας της Νοτίου Αμερικής προκειμένου να διασφαλίσει όσο γίνεται πως θα προσεχθεί η χρησιμοποίησή του για να μην υπάρξει κάποιο πισωγύρισμα.


1 ΣΧΟΛΙΟ

