Ο Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε, οι Μπακς δεν άντεξαν κόντρα στους Καβαλίερς - Αγωνία για τον Greek Freak, δείτε βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφυγε στα αποδυτήρια στο 14ο λεπτό του αγώνα και δεν επέστρεψε ποτέρ - Οι Καβς εκμεταλλεύτηκαν την απουσία και νίκησαν 118-106
Οι Μιλγουόκι Μπακς είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί τραυματίας στο τέλος του ημιχρόνου και οι Καβαλίερς φρόντισαν να εκμεταλλευτούν την απουσία του Έλληνα σούπερ σταρ κερδίζοντας στο Κλίβελαντ με 118-106 έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Ντόνοβαν Μίτσελ.
Ο «Greek Freak» είχε μια άτυχη στιγμή λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου καθώς έπιασε τον αριστερό του προσαγωγό, πήγε στα αποδυτήρια και έκτοτε δεν επέστρεψε ποτέ στο ματς ενώ μέχρι τότε είχε 13 πόντους σε 14 λεπτά.
Συγκεκριμένα, ο Αντετοκούνμπο προσπάθησε να φτάσει στο καλάθι των Καβαλίερς έχοντας μπροστά του τον Τζάρετ Άλεν αλλά αμέσως έπιασε τον προσαγωγό του.
Όπως ανέφερε ο προπονητής των Μπακς, Γκλεν Ντοκ Ρίβερς, ακόμα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα και ο Γιάννης θα χρειαστεί να υποβληθεί σε εξετάσεις σήμερα, Τρίτη.
Μέχρι εκείνο το σημείο το σκορ ήταν ισόπαλο στους 49 πόντους, με τους γηπεδούχους Καβαλίερς να εκμεταλλεύονται περισσότερο την άμυνά τους στην τελευταία περίοδο, όταν και περιόρισαν τους Μπακς στους 18 πόντους. Μάλιστα πραγματοποίησαν ένα επιμέρους σκορ 12-3 με το οποίο μετέτρεψαν το 88-88 σε 100-91 με αποτέλεσμα να διατηρήσουν έκτοτε τον έλεγχο του αγώνα. Αυτό ήταν και το κλειδί προκειμένου να φτάσουν οι Καβς στην 3η νίκη τους στα τέσσερα τελευταία τους παιχνίδια και στο 10-5 ρεκόρ στη σεζόν.
Φυσικά έβαλε το χεράκι του ο Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι έχοντας 37 πόντους με 10/14 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/7 βολές, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 36 λεπτά συμμετοχής. Οι Καβαλίερς είχαν και πλουραλισμό άλλοι πέντε παίκτες ήταν «διψήφιοι» , με τον Σαμ Μέριλ να είχε 20 πόντους με 6/9 τρίποντα και τους Μόμπλεϊ (14π.), Αλεν (12π.), Χάντερ (11π.) και Πόρτερ Τζούνιορ (11π.) να ακολουθούσαν.
Στον αντίποδα, οι Μπακς δεν τα κατάφεραν χωρίς τον μεγάλο τους ηγέτη στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισαν την 3η ήττα τους στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια με αποτέλεσμα να πέσει το ρεκόρ τους στο 8-7. Απόντος του Αντετοκούνμπο ο οποίος σε 13 λεπτά είχε 14 πόντους, ξεχώρισαν ο Ράιαν Ρόλινς με 24 πόντους με 5/10 τρίποντα και 5 ασίστ, θετική ήταν και η παρουσία των Τέρνερ (15π., 4/5τρ.), Γκριν (12π., 4/8τρ.) και Τρεντ Τζούνιορ (12π., 2/5τρ.)
Τα δωδεκάλεπτα: 26-33, 59-57, 91-88, 118-106.
