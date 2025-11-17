Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Άρης: Με Φαμπιάνο και Μεντίλ κόντρα στην ΑΕΚ
Οι «κίτρινοι» ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι με την Ένωση, με τον Φαμπιάνο να προπονείται κανονικά και τον Μεντίλ να ακολουθεί μεγάλο μέρος του προγράμματος
Επιστροφή σήμερα (Δευτέρα 17/11) στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη που ξεκίνησαν, ουσιαστικά, την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» (23/11, 21:00), στο πλαίσιο της 11ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.
Τα νέα για τον Μανόλο Χιμένεθ, που θα τεθεί αντιμέτωπος με την προηγούμενη εν Ελλάδι ομάδα του, είναι ευχάριστα. Κι αυτό καθώς ο Φαμπιάνο Λέισμαν προπονήθηκε κανονικά ενώ κι ο Χαμζά Μεντίλ ακολούθησε μεγάλο μέρος του προγράμματος. Από την πλευρά του, ο Τάσος Δώνης έκανε ατομικό, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί, Φρέντρικ Γένσεν και Τίνο Καντεβέρε έκαναν θεραπεία.
Αύριο, Τρίτη (18/11), οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο».
