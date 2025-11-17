Άρης: Με Φαμπιάνο και Μεντίλ κόντρα στην ΑΕΚ

Οι «κίτρινοι» ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι με την Ένωση, με τον Φαμπιάνο να προπονείται κανονικά και τον Μεντίλ να ακολουθεί μεγάλο μέρος του προγράμματος