Μπάγερν: Ο Ντέιβις επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων μετά από οκτώ μήνες

Ο Καναδός αμυντικός συμμετείχε για πρώτη φορά σε μέρος του κανονικού προγράμματος προπόνησης, δείχνοντας πως πλησιάζει στο τέλος της αποθεραπείας του από ρήξη χιαστού και αναπτερώνοντας το ηθικό των πρωταθλητών Γερμανίας.