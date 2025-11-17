Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Μπάγερν: Ο Ντέιβις επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων μετά από οκτώ μήνες
Ο Καναδός αμυντικός συμμετείχε για πρώτη φορά σε μέρος του κανονικού προγράμματος προπόνησης, δείχνοντας πως πλησιάζει στο τέλος της αποθεραπείας του από ρήξη χιαστού και αναπτερώνοντας το ηθικό των πρωταθλητών Γερμανίας.
Στην τελική ευθεία της πολύμηνης περιπέτειάς του μπαίνει ο Αλφόνσο Ντέιβις, σκορπίζοντας χαμόγελα στους φίλους της Μπάγερν. Οι πρωταθλητές Γερμανίας ενημέρωσαν σήμερα, μέσω social media, ότι ο Καναδός αμυντικός συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος της ομάδας, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το σχετικό βίντεο.
Περίπου οκτώ μήνες μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο, την οποία υπέστη αγωνιζόμενος με την εθνική ομάδα της χώρας του στο Nations League της CONCACAF, ο 25χρονος αμυντικός επανεντάχθηκε στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων, αφού πρώτα ξεκίνησε τρέξιμο (στις αρχές Αυγούστου) και ατομικές προπονήσεις με μπάλα (αρχές Σεπτεμβρίου).
Η αρχική εκτίμηση για τον Ντέιβις ήταν ότι θα επιστρέψει στα γήπεδα στις αρχές του 2026, όπως το τελευταίο διάστημα ο Βενσάν Κομπανί έχει εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο διεθνής παίκτης μπορεί να επανέλθει πριν τη χειμερινή διακοπή της Bundesliga. Μέχρι τότε, η Μπάγερν έχει να δώσει οκτώ αγώνες, πέντε στο πρωτάθλημα, δύο στο Champions League και έναν στο κύπελλο.
Η επιστροφή του Καναδού θα ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο μία ομάδα που μέχρι πρότινος «έτρεχε» ένα απίθανο σερί 16 νικών σε ισάριθμα ματς, σε όλες τις διοργανώσεις, πριν υποχρεωθεί στην πρώτη απώλειά της στην Bundesliga από την Ουνιόν Βερολίνου (2-2), στο τελευταίο παιχνίδι της πριν την τρέχουσα διακοπή για τις εθνικές ομάδες.
𝑻𝒉𝒆 𝒏𝒆𝒙𝒕 𝒔𝒕𝒆𝒑! 😎@AlphonsoDavies hat heute erstmals wieder Teile des Teamtrainings absolviert. 💪 pic.twitter.com/i3S5rof6Xp— FC Bayern München (@FCBayern) November 17, 2025
