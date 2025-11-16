Πρεμιέρα σε 3 Ολυμπιακές κλάσεις στην «Athens International Sailing Week 2025»
Στον αγώνα συμμετέχουν 500 σκάφη από 14 χώρες

Ελάχιστος αέρας επικρατούσε σήμερα στον Σαρωνικό κόλπο και οι διοργανωτές της «34ης «Athens International Sailing Week 2025» δυσκολεύτηκαν να βγάλουν τις πρώτες ιστιοδρομίες της δεύτερης φάσης σε τρεις ολυμπιακές κατηγορίες που ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα.

Έτσι, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του» «Athens International Sailing Center» έγιναν δύο κούρσες στα 49er και από μία στα ILCA 6 γυναικών και στα ILCA 7 ανδρών

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι:

49er (5 σκάφη)

Ευάγγελος Δολιανίτης – Νικόλαος Γιωτόπουλος 3β.
Γεώργιος Παπαδόπουλος - Πέτρος Κωνσταντινίδης 4
Παναγιώτης Σωτηρίου - Παναγιώτης Μυλωνάς 6

ILCA 6 γυναικών (20 σκάφη)

Μαρία Παναγιώτα Παπαδάκη
Μαρία Λιλί Ζαμίτ
Βαρβάρα Πόρτολου


IlCA 7 ανδρών (35 σκάφη)

Γεώργιος Αθανασόπουλος
Ιάσων Μεγγλίδης
Αναστάσιος Παναγιωτίδης

Ο αγώνας θα συνεχιστεί τη Δευτέρα και η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η τρίτη και τελευταία φάση μέχρι την Κυριακή 23 Νοεμβρίου.

Και η Ρουμανία δήλωσε συμμετοχή στην ιστορική διοργάνωση της Αθήνας και πλέον οι χώρες που εκπροσωπούνται από 500 σκάφη και πλέον είναι 14 και συγκεκριμένα οι Λιθουανία, Ουκρανία, Πολωνία, Κύπρος, Ελβετία, Γερμανία, Καναδάς, ΗΠΑ, Ινδία, Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Τουρκία, Ρουμανία και Ελλάδα.

