Φοβερό γκολ με απευθείας χτύπημα φάουλ από τον 7χρονο γιο του Μέσι - Βίντεο
Στα βήματα του μπαμπά του ο μικρός Τσίρο που παίζει στην ακαδημία της Ίντερ Μαϊάμι
Ο Τσίρο Μέσι είναι ο μικρότερος γιος του Λιονέλ Μέσι.
Παίζει και αυτός ποδόσφαιρο όπως ο μπαμπάς και φοράει τη φανέλα με το Νο10 στην ακαδημία της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Τσίρο που είναι γεννημένος το 2018 δείχνει να είναι μεγάλο ταλέντο και μοιάζει στον Λίο.
Ο 7χρονος πριν από λίγες ημέρες έδειξε την κλάση του σκοράροντας με απευθείας εκτέλεση φάουλ σε παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι.
Ο Τσίρο έστησε τη μπάλα και την έστειλε απευθείας στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο τερματοφύλακας. O μικρός πέτυχε ένα εντυπωσιακό free-kick γκολ με τον μπαμπά να έχει 69 σε επίσημα παιχνίδια.
سيرو ابن الأسطورة ميسي يسجل هدف رائع من ركلة حرة 😨 pic.twitter.com/g4NVuK3xKA— Messi World (@M10GOAT) November 14, 2025
