Φοβερό γκολ με απευθείας χτύπημα φάουλ από τον 7χρονο γιο του Μέσι - Βίντεο

Λιονέλ Μέσι Τσίρο Μέσι Ίντερ Μαϊάμι

Στα βήματα του μπαμπά του ο μικρός Τσίρο που παίζει στην ακαδημία της Ίντερ Μαϊάμι

Ο Τσίρο Μέσι είναι ο μικρότερος γιος του Λιονέλ Μέσι. 

Παίζει και αυτός ποδόσφαιρο όπως ο μπαμπάς και φοράει τη φανέλα με το Νο10 στην ακαδημία της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Τσίρο που είναι γεννημένος το 2018 δείχνει να είναι μεγάλο ταλέντο και μοιάζει στον Λίο. 

Ο 7χρονος πριν από λίγες ημέρες έδειξε την κλάση του σκοράροντας με απευθείας εκτέλεση φάουλ σε παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι. 

Ο Τσίρο έστησε τη μπάλα και την έστειλε απευθείας στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο τερματοφύλακας. O μικρός πέτυχε ένα εντυπωσιακό free-kick γκολ με τον μπαμπά να έχει 69 σε επίσημα παιχνίδια. 






