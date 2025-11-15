Αρίνα Σαμπαλένκα: Κολύμπησε παρέα με καρχαρίες στις Μαλδίβες - Βίντεο
H Λευκορωσίδα τενίστρια απόλαυσε την εμπειρία με τους καρχαρίες γράφοντας στα social media: «Απλά άλλη μια μέρα στη ζωή»
Συνεχίζει τις διακοπές της στις Μαλδίβες η Αρίνα Σαμπαλένκα και αποφάσισε να περάσει τον χρόνο της παρέα με τους καρχαρίες στα καταπράσινα νερά του νησιού.
Η τενίστρια από τη Λευκορωσία που τελείωσε τη χρονιά στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και έφτασε το 2025 στα 4 Grand Slam στην καριέρα της βούτηξε στα νερά μαζί με τον Έλληνα σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη, και το απόλαυσε.
Μάλιστα στα social media που ανέβασε το σχετικό βίντεο έγραψε ως λεζάντα: Απλά άλλη μια ημέρα στη ζωή.
Πολλοί φαν της έγραφαν για μάχη τίγρη με καρχαρία αφού το παρατσούκλι που την συνοδεύει είναι «τίγρης» εξαιτίας του τατουάζ που έχει.
Η Αρίνα Σαμπαλένκα που έκλεισε το 2025 με έσοδα που ξεπέρασαν τα 15 εκατ. δολάρια ξεκουράζεται και σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει προετοιμασία για το Australian Open του Ιανουαρίου.
