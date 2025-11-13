Απίθανος Στεφ Κάρι: Σούταρε ξανά πάνω από το «θηρίο» Γουεμπανιάμα των 2.24μ. όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες - Δείτε βίντεο
Στεφ Κάρι Βίκτορ Γουεμπανιαμά

Απίθανος Στεφ Κάρι: Σούταρε ξανά πάνω από το «θηρίο» Γουεμπανιάμα των 2.24μ. όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες - Δείτε βίντεο

Με 46 πόντους ολοκλήρωσε το παιχνίδι ο αστέρας των Γουόριορς, ενώ ο Γάλλος ήταν επίσης εξαιρετικός με 31 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ

Με 46 πόντους ολοκλήρωσε το παιχνίδι ο αστέρας των Γουόριορς, ενώ ο Γάλλος ήταν επίσης εξαιρετικός με 31 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ
Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Ο Στεφ Κάρι ήταν εκπληκτικός κόντρα στους Σπερς του Γουεμπανιάμα και οι Γουόριορς επικράτησαν με 125-120 του Σαν Αντόνιο. Ο κορυφαίος σουτέρ του πλανήτη τελείωσε το ματς με 46 πόντους.

Μάλιστα για άλλη μια φορά έβαλε απίθανα σουτ μπροστά στον Γουεμπανιάμα που άπλωσε τα τεράστια χέρια του, αλλά ο Κάρι είναι και αυτός... εξωγήινος όπως ο Γάλλος.

Θύμισε ορισμένα τρελά σουτ που έβαλε κόντρα στον Wemby στο μεγάλο ματς της Team USA κόντρα στη Γαλλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες.



Steph Curry's 4th quarter masterclass in FULL as Team USA win Olympic gold 🇺🇸🐐 | #Paris2024


