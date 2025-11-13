Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Απίθανος Στεφ Κάρι: Σούταρε ξανά πάνω από το «θηρίο» Γουεμπανιάμα των 2.24μ. όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες - Δείτε βίντεο
Με 46 πόντους ολοκλήρωσε το παιχνίδι ο αστέρας των Γουόριορς, ενώ ο Γάλλος ήταν επίσης εξαιρετικός με 31 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ
Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Ο Στεφ Κάρι ήταν εκπληκτικός κόντρα στους Σπερς του Γουεμπανιάμα και οι Γουόριορς επικράτησαν με 125-120 του Σαν Αντόνιο. Ο κορυφαίος σουτέρ του πλανήτη τελείωσε το ματς με 46 πόντους.
Μάλιστα για άλλη μια φορά έβαλε απίθανα σουτ μπροστά στον Γουεμπανιάμα που άπλωσε τα τεράστια χέρια του, αλλά ο Κάρι είναι και αυτός... εξωγήινος όπως ο Γάλλος.
Θύμισε ορισμένα τρελά σουτ που έβαλε κόντρα στον Wemby στο μεγάλο ματς της Team USA κόντρα στη Γαλλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Warriors trailed 56-49 at halftime.— NBA (@NBA) November 13, 2025
Then, Steph Curry took over in the 3Q.
22 PTS I 5-7 FGM I 3-5 3PM I 9-9 FTM
It's the 43rd quarter of his career with 20 or more PTS which is the most ever since 1997-98 ‼️ pic.twitter.com/nJlvGQLHa7
This pic of Steph hitting a 3 over Wemby… just like the Olympics 😤 pic.twitter.com/31L59xdS4E— Bleacher Report (@BleacherReport) November 13, 2025
Steph Curry went OFF in Golden State's road victory:— NBA (@NBA) November 13, 2025
46 PTS (22 in 3Q)
5 REB
5 AST
5 3PM
He trails Michael Jordan by 1 GAME for most 40-point games after turning 30-years-old! pic.twitter.com/7Yx9fZ1TJl
