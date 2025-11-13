Ο Λουίς Μπουφόν έκανε ντεμπούτο με χατ τρικ στην Κ19 της Τσεχίας - Δείτε βίντεο

Ο 17χρονος γιος του θρυλικού τερματοφύλακα της Γιουβέντους και της Εθνικής Ιταλίας, επέλεξε να αγωνίζεται με την Τσεχία, πατρίδα της μητέρας του Αλένα Σερέντοβα και φρόντισε να εντυπωσιάσει με το... καλημέρα