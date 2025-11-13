Ο Λουίς Μπουφόν έκανε ντεμπούτο με χατ τρικ στην Κ19 της Τσεχίας - Δείτε βίντεο

Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Ο 17χρονος γιος του θρυλικού τερματοφύλακα της Γιουβέντους και της Εθνικής Ιταλίας, επέλεξε να αγωνίζεται με την Τσεχία, πατρίδα της μητέρας του Αλένα Σερέντοβα και φρόντισε να εντυπωσιάσει με το... καλημέρα
Ο πατέρας του στα 25 χρόνια που αγωνίστηκε στο υψηλότερο επίπεδο (Πάρμα, Γιουβέντους, Παρί Σεν Ζερμέν, Εθνική Ιταλίας) ήταν ο... εφιάλτης για τους αντίπαλους επιθετικούς, όντας ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες που έχει γνωρίσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Ο 17χρονος Λούις, πρωτότοκος γιος του Τζίτζι Μπουφόν, αφού πρώτα απαρνήθηκε να φορέσει τα γάντια του τερματοφύλακα, επιλέγοντας να αγωνίζεται ως επιθετικός, «πρόδωσε» για δεύτερη φορά τον διάσημο πατέρα του επιλέγοντας να αγωνιστεί με την Εθνική Τσεχίας (πατρίδα της μητέρας του Αλένα Σερέντοβα).
Ο νεαρός άσος της Πίζα, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στη Serie A στις 5 Οκτωβρίου, αγωνίστηκε χθες για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα με την Κ19 της Τσεχίας και το ταλέντο του έλαμψε εκτυφλωτικά.
Ο 17χρονος επιθετικός αγωνίστηκε με το Νο22 στην πλάτη στον αγώνα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ19 κόντρα στο Αζερμπαϊτζάν, με την Τσεχία να επικρατεί με 6-1 και τον ίδιο να πετυχαίνει χατι τρικ!
Αυθεντικό μάλιστα καθώς και τα τρία γκολ σημειώθηκαν στο Β' ημίχρονο (54’, 64’, 90'+3’), παίρνοντας μαζί του και την μπάλα του αγώνα και κάνοντας πολλούς σκάουτερ να σημειώνουν ξανά το όνομα του στα μπλοκάκια τους.
𝟭𝟵 𝙣𝙤𝙫𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚 𝟭𝟵𝟵𝟱 🔄 𝟱 𝙤𝙩𝙩𝙤𝙗𝙧𝙚 𝟮𝟬𝟮𝟱— DAZN Italia (@DAZN_IT) October 5, 2025
La dinastia Buffon continua, oggi il debutto in Serie A di Louis, il figlio di Gigi ⭐#BolognaPisa #Buffon #SerieAEnilive #DAZN pic.twitter.com/LUtxq5FbLf
