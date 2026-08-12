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Λίσι: «Θα τα δώσουμε όλα για την πρόκριση, θα παίξουμε και για τον Κωνσταντέλια»
Λίσι: «Θα τα δώσουμε όλα για την πρόκριση, θα παίξουμε και για τον Κωνσταντέλια»
Όσα δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο
Ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 απέναντι στην Άντερλεχτ και ο Αλέσιο Λίσι ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου πως ο Δικέφαλος ταξίδεψε στις Βρυξέλλες με μοναδικό στόχο την πρόκριση.
Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στην ανάγκη η ομάδα του να παρουσιάσει μεγαλύτερη ποιότητα με την μπάλα και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της, ενώ τόνισε πως ένα τέτοιο παιχνίδι μπορεί να κριθεί στις λεπτομέρειες.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο προσωπικό ζήτημα του Γιάννη Κωνσταντέλια, υπογραμμίζοντας πως ο ΠΑΟΚ θα παλέψει για την πρόκριση και για εκείνον.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αλέσιο Λίσι:
Για τον Κωνσταντέλια: «Έχει ένα προσωπικό ζήτημα και το σεβόμαστε όλοι. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο και να πάρουμε την πρόκριση και για τον Κωνσταντέλια».
Για το πώς θα προσεγγίσει τη ρεβάνς: «Είναι σημαντική η δουλειά που κάναμε αυτή την εβδομάδα. Έχουμε μπροστά μας σημαντικά παιχνίδια και πρέπει να βελτιωθούμε. Δεν είναι εύκολο αυτό στο ξεκίνημα της σεζόν. Πρέπει να βρούμε τρόπο να παραμείνουμε στον αγώνα. Παίζουμε διαρκώς πολλά και κομβικά παιχνίδια στην αρχή της χρονιάς».
Για το τι θέλει να δει στον δεύτερο αγώνα: «Πρέπει να σκοράρουμε για να πάρουμε την πρόκριση, πρέπει να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια όταν κάνουμε επίθεση. Είχαμε κάποιες φάσεις που δεν κάναμε γκολ στο πρώτο ματς. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που δεν πήγαν καλά στο πρώτο ματς, θέλουμε να πάνε καλά αύριο. Είναι ένας αγώνας που θα κριθεί στις λεπτομέρειες».
Για την εικόνα του πρώτου αγώνα: «Έχω πει ότι δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία σε όλα τα στατιστικά. Κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα παρακολουθώ, αλλά όχι όλα. Στην Τούμπα είχαμε την κατοχή της μπάλας αλλά χάσαμε τον αγώνα. Περιμένω στο δεύτερο αγώνα να είμαστε καλύτεροι στην ποιότητα των κατοχών της μπάλας. Χρειάζεται καλύτερη διαχείριση, περιμένω την Άντερλεχτ να δείξει περισσότερα πράγματα. Σίγουρα θα διορθώσουν και αυτοί αρκετά πράγματα, αλλά εμείς ήρθαμε εδώ για την πρόκριση».
Για το χαμένο πέναλτι του πρώτου αγώνα και το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στα πέναλτι: «Έχουμε προπονηθεί στα πέναλτι και πριν το δεύτερο ματς με την Ντιναμό. Είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοια συνθήκη, αν χρειαστεί. Όλοι προετοιμάζονται για αυτή τη διαδικασία των πέναλτι, προσπαθούμε πάντα να είμαστε έτοιμοι σε κάθε κατάσταση».
Για την ετοιμότητα του Γιαννούλη και τη μεταγραφή του Ντρκούσιτς: «Ο Γιαννούλης είναι μαζί μας εδώ και μια εβδομάδα αλλά δεν είναι στο 100% ακόμα. Είναι έτοιμος να παίξει κάποια λεπτά και προπονούνταν σκληρά και με την προηγούμενη ομάδα του. Σίγουρα είναι διαθέσιμος, είναι μια εξαιρετική μεταγραφή για εμάς. Όσον αφορά την άλλη μεταγραφή, προτιμώ να μιλάω για τους παίκτες που είναι εδώ μαζί μας και όχι για αυτούς που πρόκειται να έρθουν».
Για το αν υπάρχει φαβορί: «Η Άντερλεχτ έχει περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης από εμάς. Μαθηματικά μετά το 1-0 έχουν προβάδισμα, αλλά εμείς θα παλέψουμε για να διαψεύσουμε τη στατιστική και να πάρουμε την πρόκριση».
Για το αν αισθάνεται πίεση ενόψει της ρεβάνς: «Δεν νιώθω κάποια πίεση, έχω υπάρξει σε ματς με περισσότερη πίεση από αυτό με την Άντερλεχτ. Είμαι χαρούμενος και είναι πρόκληση για μένα. Έχω στο μυαλό μου να προετοιμαστώ εγώ και η ομάδα μου για τον αντίπαλο και για το πώς θα κερδίσουμε τον αγώνα».
Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στην ανάγκη η ομάδα του να παρουσιάσει μεγαλύτερη ποιότητα με την μπάλα και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της, ενώ τόνισε πως ένα τέτοιο παιχνίδι μπορεί να κριθεί στις λεπτομέρειες.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο προσωπικό ζήτημα του Γιάννη Κωνσταντέλια, υπογραμμίζοντας πως ο ΠΑΟΚ θα παλέψει για την πρόκριση και για εκείνον.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αλέσιο Λίσι:
Για τον Κωνσταντέλια: «Έχει ένα προσωπικό ζήτημα και το σεβόμαστε όλοι. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο και να πάρουμε την πρόκριση και για τον Κωνσταντέλια».
Για το πώς θα προσεγγίσει τη ρεβάνς: «Είναι σημαντική η δουλειά που κάναμε αυτή την εβδομάδα. Έχουμε μπροστά μας σημαντικά παιχνίδια και πρέπει να βελτιωθούμε. Δεν είναι εύκολο αυτό στο ξεκίνημα της σεζόν. Πρέπει να βρούμε τρόπο να παραμείνουμε στον αγώνα. Παίζουμε διαρκώς πολλά και κομβικά παιχνίδια στην αρχή της χρονιάς».
Για το τι θέλει να δει στον δεύτερο αγώνα: «Πρέπει να σκοράρουμε για να πάρουμε την πρόκριση, πρέπει να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια όταν κάνουμε επίθεση. Είχαμε κάποιες φάσεις που δεν κάναμε γκολ στο πρώτο ματς. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που δεν πήγαν καλά στο πρώτο ματς, θέλουμε να πάνε καλά αύριο. Είναι ένας αγώνας που θα κριθεί στις λεπτομέρειες».
Για την εικόνα του πρώτου αγώνα: «Έχω πει ότι δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία σε όλα τα στατιστικά. Κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα παρακολουθώ, αλλά όχι όλα. Στην Τούμπα είχαμε την κατοχή της μπάλας αλλά χάσαμε τον αγώνα. Περιμένω στο δεύτερο αγώνα να είμαστε καλύτεροι στην ποιότητα των κατοχών της μπάλας. Χρειάζεται καλύτερη διαχείριση, περιμένω την Άντερλεχτ να δείξει περισσότερα πράγματα. Σίγουρα θα διορθώσουν και αυτοί αρκετά πράγματα, αλλά εμείς ήρθαμε εδώ για την πρόκριση».
Για το χαμένο πέναλτι του πρώτου αγώνα και το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στα πέναλτι: «Έχουμε προπονηθεί στα πέναλτι και πριν το δεύτερο ματς με την Ντιναμό. Είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοια συνθήκη, αν χρειαστεί. Όλοι προετοιμάζονται για αυτή τη διαδικασία των πέναλτι, προσπαθούμε πάντα να είμαστε έτοιμοι σε κάθε κατάσταση».
Για την ετοιμότητα του Γιαννούλη και τη μεταγραφή του Ντρκούσιτς: «Ο Γιαννούλης είναι μαζί μας εδώ και μια εβδομάδα αλλά δεν είναι στο 100% ακόμα. Είναι έτοιμος να παίξει κάποια λεπτά και προπονούνταν σκληρά και με την προηγούμενη ομάδα του. Σίγουρα είναι διαθέσιμος, είναι μια εξαιρετική μεταγραφή για εμάς. Όσον αφορά την άλλη μεταγραφή, προτιμώ να μιλάω για τους παίκτες που είναι εδώ μαζί μας και όχι για αυτούς που πρόκειται να έρθουν».
Για το αν υπάρχει φαβορί: «Η Άντερλεχτ έχει περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης από εμάς. Μαθηματικά μετά το 1-0 έχουν προβάδισμα, αλλά εμείς θα παλέψουμε για να διαψεύσουμε τη στατιστική και να πάρουμε την πρόκριση».
Για το αν αισθάνεται πίεση ενόψει της ρεβάνς: «Δεν νιώθω κάποια πίεση, έχω υπάρξει σε ματς με περισσότερη πίεση από αυτό με την Άντερλεχτ. Είμαι χαρούμενος και είναι πρόκληση για μένα. Έχω στο μυαλό μου να προετοιμαστώ εγώ και η ομάδα μου για τον αντίπαλο και για το πώς θα κερδίσουμε τον αγώνα».
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