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Ζίβκοβιτς για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ: «Ήρθαμε για να κάνουμε τη δουλειά που θέλουμε, δηλαδή να προκριθούμε»
Ζίβκοβιτς για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ: «Ήρθαμε για να κάνουμε τη δουλειά που θέλουμε, δηλαδή να προκριθούμε»
Αισιόδοξος για την πρόκριση του ΠΑΟΚ παρά την ήττα με 1-0 στην Τούμπα στο 1ο ματς δήλωσε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς
Λιγομίλητος, αλλά και απόλυτα συγκεντρωμένος στον στόχο, δηλαδή στην πρόκριση στα Play Off του UEFA Europa League, εμφανίστηκε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στο «Κονστάντ Βάντεν Στοκ» (Πέμπτη 13/8, 21:30).
Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ξεκαθάρισε πως αυτός και οι συμπαίκτες του είναι αποφασισμένοι να ανατρέψουν την ήττα με 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας ωστόσο τόνισε πως θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι από το πρώτο σφύριγμα και να μην πιαστούν... στον ύπνο, όπως συνέβη την περασμένη Πέμπτη (6/8) με τον Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς να σκοράρει στο 17ο δευτερόλεπτο.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ζίβκοβιτς
-Για το αυριανό ματς:
«Δύσκολο παιχνίδι, είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά τους έχουμε μελετήσει. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στα τελευταία μέτρα του γηπέδου».
-Για το γρήγορο γκολ που δέχθηκε ο ΠΑΟΚ:
«Δεν ξεκινήσαμε καλά στο πρώτο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε στη συνέχεια να σταθούμε καλά. Δεν δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες οι Βέλγοι, αλλά κατάφεραν να σκοράρουν. Αύριο πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο δευτερόλεπτο».
-Για το πώς θα νιώθει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του αν το ματς είναι 0-0 στο 80ο λεπτό:
«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, μπορεί να σκοράρουμε νωρίς γκολ ή στο τέλος. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ήρθαμε για να κάνουμε τη δουλειά που θέλουμε, δηλαδή την πρόκριση».
-Για το πως είναι ο ίδιος φέτος:
«Ήταν δύσκολη η περσινή σεζόν και για μένα και γενικά για την ομάδα. Δεν πρέπει να κοιτάμε το παρελθόν, αφού ό,τι έγινε-έγινε. Κοιτάμε το τώρα και θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις».
-Για τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα:
«Όταν με βλέπετε να παίζω σημαίνει πως είμαι καλά».
-Για τον Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς:
«Τον ξέρω χρόνια, είναι εξαιρετικός παίκτης, με εξαιρετική τεχνική. Έχει όλο τον χρόνο μπροστά του να κάνει σπουδαία καριέρα».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ξεκαθάρισε πως αυτός και οι συμπαίκτες του είναι αποφασισμένοι να ανατρέψουν την ήττα με 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας ωστόσο τόνισε πως θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι από το πρώτο σφύριγμα και να μην πιαστούν... στον ύπνο, όπως συνέβη την περασμένη Πέμπτη (6/8) με τον Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς να σκοράρει στο 17ο δευτερόλεπτο.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ζίβκοβιτς
-Για το αυριανό ματς:
«Δύσκολο παιχνίδι, είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά τους έχουμε μελετήσει. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στα τελευταία μέτρα του γηπέδου».
-Για το γρήγορο γκολ που δέχθηκε ο ΠΑΟΚ:
«Δεν ξεκινήσαμε καλά στο πρώτο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε στη συνέχεια να σταθούμε καλά. Δεν δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες οι Βέλγοι, αλλά κατάφεραν να σκοράρουν. Αύριο πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο δευτερόλεπτο».
-Για το πώς θα νιώθει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του αν το ματς είναι 0-0 στο 80ο λεπτό:
«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, μπορεί να σκοράρουμε νωρίς γκολ ή στο τέλος. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ήρθαμε για να κάνουμε τη δουλειά που θέλουμε, δηλαδή την πρόκριση».
-Για το πως είναι ο ίδιος φέτος:
«Ήταν δύσκολη η περσινή σεζόν και για μένα και γενικά για την ομάδα. Δεν πρέπει να κοιτάμε το παρελθόν, αφού ό,τι έγινε-έγινε. Κοιτάμε το τώρα και θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις».
-Για τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα:
«Όταν με βλέπετε να παίζω σημαίνει πως είμαι καλά».
-Για τον Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς:
«Τον ξέρω χρόνια, είναι εξαιρετικός παίκτης, με εξαιρετική τεχνική. Έχει όλο τον χρόνο μπροστά του να κάνει σπουδαία καριέρα».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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