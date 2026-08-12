«Τέρας» στα 44 του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες του στο Instagram
SPORTS
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς Γυμναστήριο Μουντιάλ 2026

«Τέρας» στα 44 του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες του στο Instagram

Αφού διέπρεψε ως σχολιαστή στο Μουντιάλ 2026, ο Ζλάταν δείχνει ότι είναι σε μεγάλη φόρμα ακόμα και στα 44 του χρόνια

«Τέρας» στα 44 του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες του στο Instagram
Νικόλας Καλαργυρός
36 ΣΧΟΛΙΑ
Είναι γεγονός ότι οι αθλητές όταν σταματούν την καριέρα τους είτε μπορεί να αφήσουν τον εαυτό τους και να χαλάσουν την εμφάνισή τους, άλλοι βέβαια κρατούν τη φόρμα τους στο έπακρο. 

Ένας από αυτούς είναι και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος στα 44 του διατηρεί την ίδια και καλύτερη φόρμα από τα χρόνια του ως ποδοσφαιριστής. 

Το απέδειξε ανεβάζοντας φωτογραφίες στις οποίες λιώνει στο γυμναστήριο σηκώνοντας βάρη μέσα στο καλοκαίρι. 

Έγραψε λεζάντα: «Χωρίς ρεπό». 

«Τέρας» στα 44 του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες του στο Instagram

«Τέρας» στα 44 του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες του στο Instagram
«Τέρας» στα 44 του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες του στο Instagram
«Τέρας» στα 44 του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες του στο Instagram
«Τέρας» στα 44 του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες του στο Instagram
Νικόλας Καλαργυρός
36 ΣΧΟΛΙΑ

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