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Κόντης: «Δεν ήταν κόρνερ στο 2-2, ήξερα ότι θα κερδίσουμε στα πέναλτι», βίντεο
Κόντης: «Δεν ήταν κόρνερ στο 2-2, ήξερα ότι θα κερδίσουμε στα πέναλτι», βίντεο
Ο Χρήστος Κόντης οδήγησε τον ΟΦΗ σε 2ο τίτλο μέσα σε λίγους μήνες
Ο ΟΦΗ επικράτησε 5-4 (2-2) της ΑΕΚ στα πέναλτι και κατέκτησε το Super Cup στο Παγκρήτιο.
Ο Χρήστος Κόντης τον Απρίλιο οδήγησε τον ΟΦΗ στην κατάκτηση του Κυπέλλου και λίγους μήνες αργότερα κέρδισε και το Super Cup και έγραψε ιστορία.
Μετά τον τελικό τόνισε ότι δεν υπήρχε κόρνερ στη φάση που η ΑΕΚ έκανε το 2-2 και πως ήταν σίγουρος για την επικράτηση στα πέναλτι.
Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στον ΣΚΑΪ
«Η φάση που έγινε δεν ήταν κόρνερ, αλλά ήμουν σίγουρος πως μετά το 2-2 το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει. Ήμουν σίγουρος πως θα το πάρουμε στα πέναλτι, ειδικά με την απόδοση που είχαμε και την υπερπροσπάθεια. Ένα μπράβο στα παιδιά μας. Έπρεπε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Μέχρι το γκολ μπήκαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, πατούσαμε καλά στο γήπεδο, κάναμε κάποιες ευκαιρίες και σκοράραμε. Νιώθω μεγάλη αγάπη από όλους, ένα πολύ ωραίο συναίσθημα».
Ο Χρήστος Κόντης τον Απρίλιο οδήγησε τον ΟΦΗ στην κατάκτηση του Κυπέλλου και λίγους μήνες αργότερα κέρδισε και το Super Cup και έγραψε ιστορία.
Μετά τον τελικό τόνισε ότι δεν υπήρχε κόρνερ στη φάση που η ΑΕΚ έκανε το 2-2 και πως ήταν σίγουρος για την επικράτηση στα πέναλτι.
Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στον ΣΚΑΪ
«Η φάση που έγινε δεν ήταν κόρνερ, αλλά ήμουν σίγουρος πως μετά το 2-2 το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει. Ήμουν σίγουρος πως θα το πάρουμε στα πέναλτι, ειδικά με την απόδοση που είχαμε και την υπερπροσπάθεια. Ένα μπράβο στα παιδιά μας. Έπρεπε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Μέχρι το γκολ μπήκαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, πατούσαμε καλά στο γήπεδο, κάναμε κάποιες ευκαιρίες και σκοράραμε. Νιώθω μεγάλη αγάπη από όλους, ένα πολύ ωραίο συναίσθημα».
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