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Νίκολιτς: Ήταν ένα καμπανάκι για εμάς αν και είμαστε στην αρχή της σεζόν
Νίκολιτς: Ήταν ένα καμπανάκι για εμάς αν και είμαστε στην αρχή της σεζόν
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ από τον ΟΦΗ
Η ΑΕΚ ηττήθηκε 5-4 (2-2) από τον ΟΦΗ στα πέναλτι και έχασε το Σούπερ Καπ.
Μετά το παιχνίδι στο Παγκρήτιο ο τεχνικός της, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στον ΣΚΑΪ, για μάθημα στην ομάδα του αλλά και για... καμπανάκι.
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
«Πρέπει να βρεθούμε σε καλύτερο επίπεδο. Ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς και μιλάω γι’ αυτό εδώ και δύο μήνες. Όσα έγιναν στο παρελθόν ανήκουν στο παρελθόν και πλέον δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
Τώρα πρέπει όλοι μαζί να ξαναβρούμε τη δίψα και τη συγκέντρωσή μας, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
Σίγουρα θέλαμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο και είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Προσωπικά, ήθελα πάρα πολύ να το κερδίσουμε. Από την άλλη, καλύτερα που συνέβη τώρα παρά σε δύο εβδομάδες.
Ήταν ένα καλό προειδοποιητικό καμπανάκι για εμάς, παρότι πρόκειται για ένα παιχνίδι στην αρχή της σεζόν».
Μετά το παιχνίδι στο Παγκρήτιο ο τεχνικός της, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στον ΣΚΑΪ, για μάθημα στην ομάδα του αλλά και για... καμπανάκι.
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
«Πρέπει να βρεθούμε σε καλύτερο επίπεδο. Ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς και μιλάω γι’ αυτό εδώ και δύο μήνες. Όσα έγιναν στο παρελθόν ανήκουν στο παρελθόν και πλέον δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
Τώρα πρέπει όλοι μαζί να ξαναβρούμε τη δίψα και τη συγκέντρωσή μας, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
Σίγουρα θέλαμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο και είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Προσωπικά, ήθελα πάρα πολύ να το κερδίσουμε. Από την άλλη, καλύτερα που συνέβη τώρα παρά σε δύο εβδομάδες.
Ήταν ένα καλό προειδοποιητικό καμπανάκι για εμάς, παρότι πρόκειται για ένα παιχνίδι στην αρχή της σεζόν».
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