«Fair play» από τον Μάριο Ηλιόπουλο, χειροκρότησε τους παίκτες του ΟΦΗ την ώρα που σήκωναν την κούπα του Super Cup
SPORTS
ΟΦΗ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος Μιχάλης Μπούσης

«Fair play» από τον Μάριο Ηλιόπουλο, χειροκρότησε τους παίκτες του ΟΦΗ την ώρα που σήκωναν την κούπα του Super Cup

Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία των πέναλτι έσπευσε να δώσει το χέρι του στον Χρήστο Κόντη και στη συνέχεια στον μεγαλομέτοχο του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση

«Fair play» από τον Μάριο Ηλιόπουλο, χειροκρότησε τους παίκτες του ΟΦΗ την ώρα που σήκωναν την κούπα του Super Cup
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Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Super Cup επικρατώντας στα πέναλτι με 5-4 της ΑΕΚ, μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.

Μάλιστα, τη στιγμή της απονομής, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος περίμενε υπομονετικά τον Θανάση Ανδρούτσο να σηκώσει το τρόπαιο στον ουρανό της Κρήτης ώστε να χειροκροτήσει τους παίκτες του ΟΦΗ. 

«Fair play» από τον Μάριο Ηλιόπουλο, χειροκρότησε τους παίκτες του ΟΦΗ την ώρα που σήκωναν την κούπα του Super Cup
«Fair play» από τον Μάριο Ηλιόπουλο, χειροκρότησε τους παίκτες του ΟΦΗ την ώρα που σήκωναν την κούπα του Super Cup


Προηγουμένως, μόλις είχαν ολοκληρωθεί τα πέναλτι και όλοι στον ΟΦΗ είχαν γίνει ένα κουβάρι, ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης έσπευσε να συγχαρεί τον Χρήστο Κόντη και στη συνέχεια τον Μιχάλη Μπούση, μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΟΦΗ. 


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