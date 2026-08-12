Δεύτερος στην Ευρώπη στα 200μ ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ ο Σίσκος: «Ήθελα το μετάλλιο για όλους τους Έλληνες», βίντεο
Δεύτερος στην Ευρώπη στα 200μ ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ ο Σίσκος: «Ήθελα το μετάλλιο για όλους τους Έλληνες», βίντεο
Ο 21χρονος κατέρριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο με 1:53.81 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παρίσι
Το πρώτο της μετάλλιο στα αγωνίσματα κολύμβησης του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης, πανηγύρισε η Ελλάδα, με... δράστη τον Απόστολο Σίσκο.
Ο 21χρονος κατέρριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο με 1:53.81 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, όπως και πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, χάνοντας μόνο από τον ανίκητο Ούγγρο Χούμπερτ Κος, ο οποίος πρώτευσε με 1:53.08 και πρόσθεσε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτούς του «χρυσού» Ολυμπιονίκη και του παγκόσμιου πρωταθλητή.
Ο Σίσκος «κατέβηκε» γα πρώτη φορά στην καριέρα του το 1΄54΄΄, βελτιώνοντας το 1:54.06 που είχε κάνει στον χθεσινό (11/8) ημιτελικό, και κατάφερε με ένα πολύ δυνατό τελευταίο 50άρι να αφήσει πίσω του τον Ιταλό Τόμας Τσέκον (τρίτος με 1:53.96) και τον Ελβετό Ρόμαν Μιτιούκοφ (τέταρτος με 1:54.07).
Ο Κος πρώτευσε με 1:53.08 και πρόσθεσε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτούς του «χρυσού» Ολυμπιονίκη και του παγκόσμιου πρωταθλητή.
Παρά το πολύ γρήγορο πρώτο 100άρι του, ο Ούγγρος δεν κατάφερε να επαναλάβει επίδοση ανάλογη με το χθεσινό ρεκόρ Ευρώπης (1:52.30) και να απειλήσει το παγκόσμιο ρεκόρ του Ααρον Πίρσολ (1:51.92), το οποίο παραμένει ακατάρριπτο εδώ και 17 χρόνια.
«Κατάλαβα στα τελευταία μέτρα ότι έβγαινα πάρα πολύ γρήγορα. Είδα και τους υπόλοιπους αθλητές και κατάλαβα ότι έπρεπε να δώσω κατάθεση ψυχής. Το έκανα. Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες και ήθελα να φέρω το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα, ώστε να συνεχίσουμε έτσι δυνατά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό», είπε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ.
Τα αποτελέσματα του τελικού στα 200μ. ύπτιο ανδρών:
Ο 21χρονος κατέρριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο με 1:53.81 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, όπως και πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, χάνοντας μόνο από τον ανίκητο Ούγγρο Χούμπερτ Κος, ο οποίος πρώτευσε με 1:53.08 και πρόσθεσε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτούς του «χρυσού» Ολυμπιονίκη και του παγκόσμιου πρωταθλητή.
Ο Σίσκος «κατέβηκε» γα πρώτη φορά στην καριέρα του το 1΄54΄΄, βελτιώνοντας το 1:54.06 που είχε κάνει στον χθεσινό (11/8) ημιτελικό, και κατάφερε με ένα πολύ δυνατό τελευταίο 50άρι να αφήσει πίσω του τον Ιταλό Τόμας Τσέκον (τρίτος με 1:53.96) και τον Ελβετό Ρόμαν Μιτιούκοφ (τέταρτος με 1:54.07).
Ο Κος πρώτευσε με 1:53.08 και πρόσθεσε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτούς του «χρυσού» Ολυμπιονίκη και του παγκόσμιου πρωταθλητή.
Παρά το πολύ γρήγορο πρώτο 100άρι του, ο Ούγγρος δεν κατάφερε να επαναλάβει επίδοση ανάλογη με το χθεσινό ρεκόρ Ευρώπης (1:52.30) και να απειλήσει το παγκόσμιο ρεκόρ του Ααρον Πίρσολ (1:51.92), το οποίο παραμένει ακατάρριπτο εδώ και 17 χρόνια.
«Κατάλαβα στα τελευταία μέτρα ότι έβγαινα πάρα πολύ γρήγορα. Είδα και τους υπόλοιπους αθλητές και κατάλαβα ότι έπρεπε να δώσω κατάθεση ψυχής. Το έκανα. Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες και ήθελα να φέρω το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα, ώστε να συνεχίσουμε έτσι δυνατά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό», είπε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ.
Τα αποτελέσματα του τελικού στα 200μ. ύπτιο ανδρών:
1. Χούμπερτ Κος (Ουγγαρία) 1:53.08
2. Απόστολος Σίσκος (ΕΛΛΑΔΑ) 1:53.81
3. Τόμας Τσέκον (Ιταλία) 1:53.96
4. Ρόμαν Μιτιούκοφ (Ελβετία) 1:54.07
5. Γιαν Τσέικα (Τσεχία) 1:54.44
6. Ούγκο Γκονζάλεθ (Ισπανία) 1:54.75
7. Τζον Σορτ (Ιρλανδία) 1:55.86
8. Φλάβιο Μπούτσα (Ελβετία) 1:56.20
Αυτό ήταν και το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση, με τον 21χρονο αθλητή να έχει προηγουμένως αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης Κ23.
Ο Σίσκος συγκαταλέγεται σε έναν από τους σπουδαιότερους κολυμβητές της νέας γενιάς. Στα 200μ. ύπτιο μάλιστα στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου είχε κατακτήσει ξανά το ασημένιο μετάλλιο.
2. Απόστολος Σίσκος (ΕΛΛΑΔΑ) 1:53.81
3. Τόμας Τσέκον (Ιταλία) 1:53.96
4. Ρόμαν Μιτιούκοφ (Ελβετία) 1:54.07
5. Γιαν Τσέικα (Τσεχία) 1:54.44
6. Ούγκο Γκονζάλεθ (Ισπανία) 1:54.75
7. Τζον Σορτ (Ιρλανδία) 1:55.86
8. Φλάβιο Μπούτσα (Ελβετία) 1:56.20
Αυτό ήταν και το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση, με τον 21χρονο αθλητή να έχει προηγουμένως αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης Κ23.
Ο Σίσκος συγκαταλέγεται σε έναν από τους σπουδαιότερους κολυμβητές της νέας γενιάς. Στα 200μ. ύπτιο μάλιστα στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου είχε κατακτήσει ξανά το ασημένιο μετάλλιο.
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