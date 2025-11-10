ATP Finals: Τραγωδία στο Τορίνο με δύο νεκρούς θεατές
SPORTS
ATP Finals Θάνατος θεατές

ATP Finals: Τραγωδία στο Τορίνο με δύο νεκρούς θεατές

Οι δύο θεατές άφησαν την τελευταία τους πνοή, καθώς ένιωσαν αδιαθεσία στην «Inalpi Arena»

ATP Finals: Τραγωδία στο Τορίνο με δύο νεκρούς θεατές
Η δεύτερη ημέρα των ATP Finals στο Τορίνο επισκιάστηκε από μια ασύλληπτη διπλή τραγωδία καθώς δύο θεατές άφησαν την τελευταία τους πνοή καθώς ένιωσαν αδιαθεσία στην «Inalpi Arena».

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, που έσπευσαν έγκαιρα για να αποτρέψουν τα χειρότερα, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθούν στη ζωή ο 70χρονος και ο 78χρονος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Molinette», αλλά δεν τα κατάφεραν.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστά περιστατικά που έλαβαν χώρα με μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους. Ο πρώτος άνδρας δεν αισθανόταν καλά το πρωί της Δευτέρας (19/11), μπροστά στο Fan Village στην Piazza d’Armi, κοντά στην Inalpi Arena, ενώ ο δεύτερος κατέρρευσε στις εξέδρες κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Λορέντσο Μουζέτι και τον Τέιλορ Φριτζ.

Σε αμφότερες των περιπτώσεων, επενέβησαν άμεσα οι διασώστες και προσπάθησαν να επαναφέρουν τους άνδρες. Οι δύο θεατές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Molinette σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά δυστυχώς κατέληξαν λίγο μετά την εισαγωγή τους.

